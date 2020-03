Live

Zahlreiche Veranstaltungen werden abgesagt, Museen geschlossen. In Wien gibt es vier Intensivpatienten. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

Nach den am Dienstag beschlossenen Einschränkungen des öffentlichen Lebens in Österreich wegen der Corona-Krise hat sich die Regierung heute, Mittwoch, auch auf einen Etappenplan für die Schulen geeinigt: Wie die „Presse“ erfahren hat, sollen Oberstufenschüler ab kommenden Montag zuhause bleiben. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) kündigte nach dem Ministerrat an, die Öffentlichkeit am Nachmittag über die Pläne informieren zu wollen. Es sei jedenfalls auch im Schulbereich notwendig, soziale Kontakte für einige Wochen zu reduzieren.

Am Dienstag hatte Türkis-Grün bereits einen weitreichende Erlass beschlossen. Er beinhaltet sowohl Grenzkontrollen zu Italien, als auch die Schließung aller heimischer Hochschulen. Veranstaltungen im Freien, die mehr als 500 Besucher aufweisen, dürfen nicht mehr stattfinden. Dasselbe gilt für Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern. Sie werden bis Anfang April gestrichen.

Österreichweit haben Museen, Theater und andere Kulturbetriebe ihre vorläufige Schließung bekannt gegeben. Auch Veranstaltungen werden reihenweise absagt, wie auch der Vienna City Marathon am 19. April. Verschoben werden könne der Wien-Marathon nicht, er findet erst kommendes Jahr wieder statt.

Die Zahl der bestätigten Coronafälle in Österreich ist am Mittwoch sprunghaft gestiegen: Hatte das Gesundheitsministerium am Morgen noch von 206 Infektionen berichtet, waren es am Nachmittag bereits 245, also um 39 neue Viruserkrankungen mehr. In Wien gibt es derzeit vier Intensivpatienten, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) mitteilte.

"Verharmlosen wir die Situation nicht“, appelierte Kurz heute. Sozialkontakte sollten eingeschränkt werden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ortet eine „Solidarbewegung“ - die Bevölkerung schütze die besonders gefährdeten Gruppen (Menschen über 70 und Menschen mit starken Vorerkrankungen). "Ein Viertel weniger Sozialkontakte bedeutet nahezu eine Halbierung des Ansteckungsrisikos“, betonte der Gesundheitsminister.

Die weltweiten Ereignisse im Liveticker: