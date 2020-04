Live

In Österreich gibt es 12.969 bestätigte Coronavirus-Fälle. Bei den Intensivpatienten gibt es ein signifikantes Plus. In den USA steigt die Todeszahl zum zweiten Mal in Folge um knapp 2000 Menschen. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

Die Regierung will Familien , in denen die Eltern in Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit sind, oder Selbstständige, die derzeit kein Einkommen haben, mit dem „Corona-Familienhärtefonds“ unterstützen . Er ist mit 30 Millionen Euro dotiert. Es handelt sich um eine Einmalzahlung, die nicht zurückzuzahlen ist. Zudem werden von Türkis-Grün 12.000 Endgeräte für Bundesschulen-Schüler bereitgestellt.





Besonders betroffen sind die USA, Spanien und Italien. In den USA steigt die Todeszahl zum zweiten Mal in Folge um knapp 2000 Menschen. Mehr dazu. In Österreich gibt es mit Stand Donnerstagfrüh 12.969 bestätigte Coronavirusfälle. Verstorben mit Stand Mittwoch sind 273, genesen 4512 Menschen. 120.755 Tests wurden durchgeführt. Die aktiven Erkrankungen sind damit weiter rückläufig. Bei den Intensivpatienten gab es ein signifikantes Plus. Mehr dazu.