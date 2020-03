Live

Die Zahl der Fälle ist weiterhin sprunghaft angestiegen. Österreich schließt ab Montag die Oberstufen, Schüler unter 14 und Kindergartenkinder sollen wenn möglich zuhause bleiben. US-Präsident Trump beschloss ein umfangreiches Einreiseverbot. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle in Österreich ist am Donnerstag sprunghaft gestiegen: Hatte das Gesundheitsministerium gestern Nachmittag noch 246, sind wir jetzt bei 302 bestätigten Fällen.

An Österreichs Schulen werden zur Eindämmung ab kommenden Montag die Oberstufen geschlossen. Ab Mittwoch wird auch der Unterricht für alle anderen Schüler (bis 14) eingestellt, es wird aber für diese die Möglichkeit der Betreuung in den Schulen geben. Auch Kindergartenkinder sollen nach Möglichkeit zuhause bleiben - auch für sie wird es aber eine Betreuung geben, wenn das nicht möglich ist. Die Maßnahmen gelten vorerst bis Ostern. Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) hat nach den bevorstehenden Schulschließungen auch eine Verschiebung der Zentralmatura angekündigt. Die dahinterliegenden Uni-Aufnahmeprüfungen werden ebenfalls mit den neuen Terminen abgestimmt. "Es ist doch klar, wohin wir gehen. Die Termine werden verlängert und die Matura ein bisschen nach hinten verschoben", sagte Faßmann in der "ZiB2" am Mittwoch.

Die USA verhängen wegen der Ausbreitung des Coronavirus für 30 Tage ein Einreiseverbot für Menschen aus Europa. Das Einreiseverbot soll in der Nacht auf Samstag in Kraft treten, wie Präsident Trump in einer Fernsehansprache ankündigte. Es gilt nach seinen Angaben nicht für US-Bürger mit Europa-Aufenthalt, die negativ auf den Erreger getestet würden. Der Einreisestopp gilt für den Schengen-Raum. Somit sind 26 europäische Länder davon betroffen, darunter auch Österreich, Deutschland und Italien. Trump warf der EU vor, nicht ausreichend auf die Ausbreitung des Erregers reagiert zu haben.

In Teilen Italiens steht das Gesundheitssystem kurz vor dem Zusammenbruch. Der Premier Giuseppe Conte hat am Mittwoch die Schließung aller Geschäfte, Restaurant, Kantinen und andere Lokale angekündigt. Ausnahmen sind Supermärkte und Apotheken. Offen bleiben Banken, Postfilialen, Unternehmen und das öffentliche Transportsystem, kündigte Conte bei einer Ansprache via Facebook an.