Ein Gesetz zu den Risikogruppen soll noch am Mittwoch im Nationalrat eingebracht werden. Diese werden per Brief kontaktiert, ihren Arzt aufzusuchen. Das Besuchsverbot in Altersheimen könnte gelockert werden. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

Die behördlichen Definitionen der Risikogruppen für eine Covid-19-Erkrankung fertig. Am Mittwoch soll der entsprechende Antrag im Nationalrat eingebracht werden. Ab 4. Mai soll das Gesetz in Kraft treten. Die Letztentscheidung liegt beim behandelnden Arzt, der eine Checkliste als Unterstützung bekommt. Gemeinsam mit dem Arbeitgeber soll geprüft werden, welche Variante machbar ist: Besondere Schutzmaßnahmen am Arbeitsplatz, Homeoffice oder Freistellung. Mehr dazu.





Die Quarantäne über das Tiroler Paznauntal und die Gemeinden St. Anton am Arlberg und Sölden wird mit Donnerstag aufgehoben . Die Isolation der Gemeinden war erst zuletzt verlängert worden und hätte ursprünglich bis zum 26. April andauern sollen.





Der US-Präsident will einen Erlass unterzeichnen, um sein Land vor dem "Angriff des unsichtbaren Feindes" - alias Coronavirus - und die "Jobs unserer großartigen amerikanischen Staatsbürger" zu schützen. Mehr dazu. Das Oktoberfest in München fällt in diesem Jahr aus: "Das Risiko ist zu hoch", sagte Bayerns Ministerpräsident, Markus Söder (CSU). Die sogenannte "Wiesn" sollte vom 19. September bis zum 4. Oktober stattfinden. Mehr dazu.



Besuchsverbot in Altenheimen könnte gelockert werden: Angehörige und Bewohner von Seniorenheimen wünschen sich, wieder persönlichen Kontakt miteinander haben zu dürfen. Nach einer Videokonferenz mit den Sozialreferenten der Länder will Gesundheitsminister Anschober "in den nächsten Tagen Empfehlungen erarbeiten lassen". Mehr dazu.