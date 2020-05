Live

Bildungsminister Faßmann kündigt den 14. August als Alternativtermin für die Aufnahmeprüfungen in Human- und Zahnmedizin an. Der AUA-Belegschaft wird ein hartes Sparpaket vorgelegt. In den USA gibt es mittlerweile fast 1,2 Millionen Fälle. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.



Aufnahmeprüfungen in Human- und Zahnmedizin werden verschoben , teilt Bildungsminister Heinz Faßmann in einer Pressekonferenz mit. Als wahrscheinlicher Termin gilt der 14. August. Auch alle anderen Präsenz- und Aufnahmeprüfungen finden erst ab August statt.





, teilt Bildungsminister Heinz Faßmann in einer Pressekonferenz mit. Als wahrscheinlicher Termin gilt der 14. August. Auch alle anderen Präsenz- und Aufnahmeprüfungen finden erst ab August statt.

Um Staatsgelder und weitere Überlebenshilfen für die AUA (Austrian Airlines) wird zur Zeit täglich verhandelt. Bis spätestens zum 18. Mai muss ein belastbarer Plan für die Fortführung vorliegen, der auch die Wirtschaftsprüfer überzeugt und das nötige Testat bringt. Der Belegschaft wird ein hartes Sparpaket abverlangt. 1100 der 7000 Stellen sollen bis 2023 gestrichen , Gagen stark gekürzt werden. Mehr dazu.





(Austrian Airlines) wird zur Zeit täglich verhandelt. Bis spätestens zum 18. Mai muss ein belastbarer Plan für die Fortführung vorliegen, der auch die Wirtschaftsprüfer überzeugt und das nötige Testat bringt. Der Belegschaft wird ein abverlangt. , Gagen stark gekürzt werden. Mehr dazu.

Die Regierung ließ Infektionscluster analysieren: Ein Drittel betrifft Senioren- und Pflegeheimen. Andere Cluster bilden Musikvereine oder Fitnessstudios und natürlich Haushalte. Kein einziger Cluster konnte dagegen in Schulen und im öffentlichen Verkehr nachgewiesen werden. Mehr dazu.





Ein Drittel betrifft Senioren- und Pflegeheimen. Andere Cluster bilden Musikvereine oder Fitnessstudios und natürlich Haushalte. Kein einziger Cluster konnte dagegen in Schulen und im öffentlichen Verkehr nachgewiesen werden. Mehr dazu.

Österreich verlängert angesichts der Corona-Pandemie die Grenzkontrollen zu seinen Nachbarländern bis 31. Mai. Bisher war hier der 7. Mai das Limit. Mehr dazu.





Bisher war hier der 7. Mai das Limit. Mehr dazu.

In den USA beläuft sich die Zahl der Virusinfektionen auf 1,194 Millionen. Innerhalb der letzten 24 Stunden wurden 22.303 neue Fälle registriert. Mehr als 70.802 Menschen sind in den USA an dem Virus gestorben.