In Österreich steigt die Zahl bestätigter Corona-Fälle auf 4960 Fälle an. Kanzler Kurz dämpft Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. 100 Millionen Euro sollen den Pflegebereich stützen. Die WHO lobt Italien und warnt die USA. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

4486 bestätigte Coronavirus-Infektionen gibt es aktuell in Österreich (Stand Dienstag, 15.30 Uhr). Offiziell bestätigt sind 28 Tote. Weltweit klettert die Zahl der bestätigten Infektionen auf 395.647 (Daten der John-Hopkins-Universität, Anm.). Von Covid-19 wieder erholt haben sich weltweit bisher 103.317 Personen.





Die österreichische Bundesregierung kündigt an, die Testkapazitäten ausbauen zu wollen: 15.000 Tests pro Tag sollen durchgeführt werden können. Zusätzlich sollen Schnelltests eingeführt werden, die Hunderttausende Tests binnen kurzer Zeit ermöglichen sollen. Der Nachteil: Sie hätten nicht dieselbe Qualität wie die derzeit eingesetzten. Mehr dazu.





Kanzler Sebastian Kurz dämpft die Hoffnungen auf einen baldigen Rückkehr zur Normalität: "Wir werden nach Ostern in einer Phase sein, die der heutigen mehr ähnelt, als der Normalzustand", sagte er am Dienstag.





100 Millionen Euro nimmt die Regierung für Lösung der aktuellen Pflegesituation in die Hand. Mehr dazu.





Knapp 7000 Arbeitskräfte haben sich als freiwillige Erntehelfer registriert. Das Landwirtschaftsministerium hatte am Freitag die Plattform dielebensmittelhelfer.at initiiert. Mehr dazu.





Die Weltgesundheitsorganisation sieht erste Hoffnungszeichen für Italien und warnt vor einem neuen Epizentrum, den USA. Die strikten Ausgangsbeschränkungen zur Eindämmung des Coronavirus in Italien zeigten Wirkung. Die USA hätten das Potenzial zu einem neuen Hotspot zu werden, da die Fallzahlen dort sehr rasch anstiegen.





China hebt die Abriegelung der Provinz Hubei weitgehend auf. Gesunden Bürgern ist es ab heute, Mitternacht, erlaubt, die Provinz, die als Ausgangspunkt der Pandemie gilt, zu verlassen. Mehr dazu.





. Gesunden Bürgern ist es ab heute, Mitternacht, erlaubt, die Provinz, die als Ausgangspunkt der Pandemie gilt, zu verlassen. Mehr dazu. Die Olympischen Spiele in Tokio werden um ein Jahr verschoben. Japans Ministerpräsident Shinzo Abe sprach sich für eine Verschiebung auf 2021 aus, IOC-Präsident Thomas Bach unterstützt diesen Vorschlag. Mehr dazu.