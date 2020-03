Live

In Österreich gibt es 6398 bestätigte Coronavirus-Fälle. Die Bundesregierung gab Einblick in die wirtschaftlichen Hilfspakete. Die G20-Staaten wollen enger in der Krise zusammenarbeiten. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

6398 bestätigte Coronavirus-Infektionen gibt es in Österreich (Stand 15 Uhr). Offiziell bestätigt sind 49 Tote; offiziell wieder genesen sind 112 Personen , es dürften aber mehr sein. Für mildere Fälle werden zusätzliche Betten geschaffen (z.B. in der Wiener Messehalle): "Wir sind mittlerweile bei 12.000 Betten und bauen auf 20.000 Betten aus", so Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Mehr dazu.





(Stand 15 Uhr). Offiziell bestätigt sind offiziell wieder , es dürften aber mehr sein. (z.B. in der Wiener Messehalle): "Wir sind mittlerweile bei 12.000 Betten und bauen auf 20.000 Betten aus", so Gesundheitsminister Rudolf Anschober. Mehr dazu. Aus dem „Härtefallfonds“ der Regierung zur Hilfe für Selbstständige und Kleinunternehmer soll es nächste Woche die Erstauszahlungen geben, dafür melden kann man sich ab morgen, Freitag. Ausgezahlt werden maximal 6000 Euro innerhalb dreier Monate. Mehr dazu.





der Regierung zur Hilfe für Selbstständige und Kleinunternehmer soll es nächste Woche die Erstauszahlungen geben, dafür melden kann man sich ab morgen, Freitag. Ausgezahlt werden innerhalb dreier Monate. Mehr dazu. Aufruf an Besucher der Axamer Lizum. Das Land Tirol hat am Donnerstagabend alle Personen, die sich vom 13. März bis zur Schließung des Skigebiets Axamer Lizum am 16. März im Skigebiet oder im Raum Axams aufgehalten haben und Symptome aufweisen, dazu aufgerufen sich bei 1450 zu melden. Mehr dazu.





Das Land Tirol hat am Donnerstagabend alle Personen, die sich vom im Skigebiet oder im Raum Axams aufgehalten haben und Symptome aufweisen, dazu zu melden. Mehr dazu. Bis sich die Zahl der Ansteckungen über einen längeren Zeitraum stabil hält, wird sich an der jetzigen Situation der Ausgehbeschränkungen nichts ändern. Aktuellen Simulationen zufolge könnte in etwa drei Wochen der Höhepunkt der Epidemie erreicht werden. Was in den kommenden Monaten auf uns zukommt. Mehr dazu [premium].





über einen längeren Zeitraum hält, wird sich an der jetzigen Situation der Ausgehbeschränkungen nichts ändern. Aktuellen Simulationen zufolge könnte in etwa erreicht werden. Was in den kommenden Monaten auf uns zukommt. Mehr dazu [premium]. G-20-Staaten investieren fünf Billionen Dollar in Weltwirtschaft: Leben müssten geschützt und Jobs und Wohlstand gesichert werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der G20-Staaten. Die Bekämpfung des Virus müsse besser koordiniert werden. Mehr dazu.





Leben müssten geschützt und Jobs und Wohlstand gesichert werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung der G20-Staaten. Die Bekämpfung des Virus müsse besser koordiniert werden. Mehr dazu. Die Zahl der Infektionen in Italien ist nur um 7,5 Prozent angestiegen, das ist der niedrigste Zuwachs seit Beginn der Pandemie. Allerdings hat es einen deutlichen Anstieg der Todesfälle in Neapel und Rom gegeben, insgesamt starben 7503 Menschen. Mehr dazu.