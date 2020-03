Live

In Österreich sind derzeit 206 mit dem Coronavirus infizierte Personen bestätigt. In Wien gibt es vier Intensivpatienten. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

Kommt es wegen des Coronavirus in Österreich zur Schließung von Schulen und Kindergärten? Darüber will die Regierung heute, Mittwoch, Nachmittag mit den Sozialpartnern beraten. Danach werde man die Öffentlichkeit informieren, erklärte Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) nach dem Ministerrat. Jedenfalls: „Es wird auch in der Schule Maßnahmen geben müssen." Es sei auch hier notwendig, soziale Kontakte für einige Wochen zu reduzieren. Für Kärntens Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) ist es keine Frage, ob, sondern wann es zu Schulschließungen in Österreich kommt: "Das wird wahrscheinlich der gewaltigste Einschnitt."

Gestern, Dienstag, hatte Türkis-Grün bereits einen weitreichende Erlass beschlossen. Er beinhaltet sowohl Grenzkontrollen zu Italien, als auch die Schließung aller heimischer Hochschulen. Veranstaltungen im Freien, die mehr als 500 Besucher aufweisen, dürfen nicht mehr stattfinden. Dasselbe gilt für Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern. Sie werden bis Anfang April gestrichen.

"Verharmlosen wir die Situation nicht“, appelierte Kurz heute. Sozialkontakte sollten eingeschränkt werden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ortet eine „Solidarbewegung“ - die Bevölkerung schütze die besonders gefährdeten Gruppen (Menschen über 70 und Menschen mit starken Vorerkrankungen).

Aktuell sind in Österreich 206 Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. In Wien gibt es derzeit vier Intensivpatienten, wie Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Mittwoch mitteilte.

Die weltweiten Ereignisse im Liveticker: