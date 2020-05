Die deutsch-österreichische Grenze wird ab 15. Juni geöffnet. Schon ab Freitag werde es nur noch stichprobenartige Kontrollen geben, bestätigte das Kanzleramt einen von der deutschen Kanzlerin Angela Merkel skizzierten zweistufigen Öffnungsprozess.



In London ist eine Bahnhofsangestellte nach einer Spuckattacke an Covid-19 verstorben. Ein Unbekannter hatte die Frau und einen Kollegen am Voctoria-Bahnhof angehustet und bespuckt. Wenige Tage später erkrankte die 47-Jährige und verstarb. Mehr dazu.