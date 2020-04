Zwei Wahlen finden statt: Das Oberste Gericht hat die angeordnete Verschiebung der für Dienstag angesetzten US-Vorwahl in Wisconsin um zwei Monate durch Gouverneur Tony Evers aufgehoben. Das polnische Parlament stimmte indes dem Vorschlag der nationalkonservativen Regierungspartei PiS zu, die Präsidentenwahl am 10. Mai als reine Briefwahl abzuhalten.

EU-Finanzminister suchen Einigung: Per Video-Konferenz soll heute eine Lösung im Streit um Hilfen für stark von der Corona-Krise getroffene EU-Staaten gefunden werden. Allen voran Italien und Frankreich forderten zuletzt „Corona-Bonds“, die aber von Ländern wie Österreich und Deutschland als Vergemeinschaftung von Schulden abgelehnt werden.

Airbus unterbricht Produktion in Deutschland: Nicht nur im deutschen Bremen und Stade, auch am US-Standort Mobile in Alabama wird die Produktion vorübergehend gestoppt.