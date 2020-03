Live

Es gibt aktuell 1843 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich. In Tirol sind seit Mitternacht alle Gemeinden unter Quarantäne. Gesundheitsminister Anschober kündigt weitere Maßnahmen an. Die EZB schnürt ein 750 Milliarden schweres Notfallpaket. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

In Österreich gibt es aktuell 1843 bestätigte Corona-Fälle . Neun Personen gelten bereits als genesen. Fünf Todesfälle gelten als bestätigt , es könnten aber insgesamt neun sein. Neun Patienten sind genesen . Weltweit gibt es 218.815 bestätigte Fälle und 8810 Tote . 84.114 Menschen hätten sich global bereits wieder erholt.





