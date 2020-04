Live

Europaministerin Edtstadler stellt am Abend Flugreisen in Aussicht - unter Bedingungen. Die Corona-Begegnungszonen in Wien könnten auch nach der Krise bleiben. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

Die Friseure öffnen am 2. Mai unter besonderen Regeln : Die Kunden müssen Mund-Nasen-Schutz tragen, beim Eintreten die Hände waschen oder desinfizieren und Abstand halten. Die Friseure müssen bei Schönheitspflege wie Wimpernfärben, Augenbrauenzupfen, Rasieren und Bartpflege Plexiglas-Gesichtsschilder haben.



Noch aber sei unklar, welche Grenzen wann geöffnet werden können, sagte sie im ORF-"Report". Es werde jedoch an der „Möglichmachung einer Art Sommertourismus gearbeitet“. Mehr dazu. Corona-Begegnungszonen gekommen um zu bleiben. In Wien wurden während der Coronakrise temporäre Begegnungszonen geschaffen. Manche könnten aber nach Corona bestehen bleiben. Mehr dazu. [premium]