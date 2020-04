"Ich habe aus der Diskussion um den Ostererlass gelernt", sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober in der "ZiB 2" des ORF. Mit ihm werde es keine Kontrollen im privaten Bereich geben. In einem Dokument aus dem Kanzleramt an die Parlamentsparteien hatte es geheißen, dass die Einhaltung der Zehn-Personen-Grenze für den privaten Bereich empfohlen, aber "vorerst" nicht kontrolliert werde.

"Nun, da unsere Experten glauben, dass die schlimmsten Tage der Pandemie hinter uns liegen, freuen sich die Amerikaner auf eine sichere und schnelle Wiedereröffnung des Landes", sagte US-Präsident Donald Trump bei einer Veranstaltung im Weißen Haus am Dienstag. Trump äußerte sich just am Tag, an dem die Zahl der Coronafälle im Land die Millionenmarke überschritt.