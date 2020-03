Kurz kündigt Schnelltests an, WHO warnt vor neuem Corona-Hotspot USA

Live

In Österreich steigt die Zahl bestätigter Corona-Fälle auf 4486 Fälle an. Kanzler Kurz dämpft Hoffnungen auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Die Testkapazitäten sollen ausgeweitet werden. Die WHO lobt Italien. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

4486 bestätigte Coronavirus-Infektionen gibt es aktuell in Österreich (Stand Dienstag, acht Uhr). Offiziell bestätigt sind 25 Tote. Im 24-Stunden-Vergleich ist das ein Anstieg von 24,15 Prozent - deutlich mehr als zuletzt. In den Tagen davor hatte es jeweils einen Anstieg von 15,28 bzw. 19,33 Prozent gegeben. Weltweit klettert die Zahl der bestätigten Infektionen auf 381.621. Von Covid-19 wieder erholt haben sich weltweit bisher 101.806 Personen.





. Gesunden Bürgern ist es ab heute, Mitternacht, erlaubt, die Provinz, die als Ausgangspunkt der Pandemie gilt, zu verlassen. Mehr dazu. Gute Nachrichten aus Italien: Nach vier Wochen im Krankenhaus ist „Patient 1“, ein 38-jähriger Manager wieder genesen. Mehr dazu.