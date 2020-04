Live

Fast drei Viertel aller Todesfälle wurden in nur fünf Ländern gezählt, die meisten davon in den USA. In Österreichs SChulen wird auch an Fenstertagen unterrichtet. Der Pensionistenverband warnt: "Ältere nicht per Gesetz wegsperren". Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

Weltweit sind bereits mehr als 200.000 Menschen infolge einer Coronainfektion gestorben . Dies teilte die US-Universität Johns Hopkins am Samstagnachmittag mit. Demnach lag die Zahl der Toten bei 200.698, die Zahl der bestätigten Infektionen bei 2.865.938. Mehr als ein Viertel aller Todesopfer gab es in den USA (52.782), gefolgt von den europäischen Hotspots Italien (26.384), Spanien (22.902), Frankreich (22.279) und Großbritannien (20.380). Damit wurden fast drei Viertel aller Todesfälle in nur fünf Ländern gezählt. Mehr dazu.

weckt Befürchtungen beim SPÖ-Pensionistenverband, der vermutet, dass man will. Dabei geht es um jenen ohnehin umstrittenen Passus, wonach bei Veranstaltungen nicht alle Personen zugelassen werden könnten. Mehr dazu. Nur 53 Prozent der Eltern mit Kindern bis 14 Jahre begrüßen laut Umfrage die gestaffelte Schulöffnung im Mai. 41 Prozent wäre es lieber gewesen, wenn die Schulen erst wieder im September aufgesperrt hätten. Ein nahezu gleiches Bild zeigt sich in der Gesamtbevölkerung. Am Freitag gab es Details zur gestaffelten Öffnung von 4. Mai (Maturanten, Abschlussklassen) über den 18. Mai (die Mehrheit der Schüler) bis 3. Juni (Oberstufen) . Der Unterricht wird im Schichtbetrieb abgehalten. Mehr dazu





Angestellte können von ihren Arbeitgeber gegen ihren Willen in den Urlaub geschickt werden. Diese Änderung des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuchs (ABGB) ist bereits seit Ende März in Kraft. Insgesamt acht Wochen Urlaub (zwei Wochen "frischer" Urlaub und sechs Wochen alter) darf angeordnet machen. Aber die Regelung gilt nur bei gänzlichen oder teilweisen behördlichen Betriebssperren (zum Beispiel Geschäften oder Restaurants). Auch hat sich eine "Sunset-Clause". Sprich: sie tritt Ende des Jahres außer Kraft. Mehr dazu.

Das Gesundheitsministerium hat in einem neuen Erlass klargestellt, dass Kindergärten und Kindertagesstätten vorerst bis 15. Mai weiterhin geöffnet bleiben . Die Landeshauptleute sollen durch Verordnung anweisen, dass "alle Betreuungsangebote für alle Kinder sichergestellt und angeboten werden“. Explizit darauf verwiesen wurde, dass die Kindergärten alle Kinder betreuen müssen - unabhängig davon, ob eine Betreuung daheim möglich ist. Mehr dazu





Laut Polizei ereigneten sich "gesetzeswidrige Vorgänge". Mehr dazu In Österreich bleibt der Anstieg mit 77 Neuerkrankten im 24-Stunden-Vergleich klar zweistelligen Bereich (Stand: Samstag 15 Uhr). Die Zahl der aktuell Erkrankten sank um 160 Personen bzw. knapp 6 Prozent auf 2509. Und 12.103 Menschen sind bereits wieder genesen. Gab es bisher nach Angaben des Innenministeriums mit Stand Samstag (9.30 Uhr) insgesamt 15.148 positive Testergebnisse im Land, starben davon 536 Personen mit oder an einer Covid-19-Erkrankung. Im Vergleich zu Freitag ist das ein Anstieg von sechs Opfern. 608 Personen befinden sich wegen einer Coronavirus-Erkrankung in Krankenhaus-Behandlung, 148 davon auf Intensivstationen. Das sind acht weniger als am Freitag.