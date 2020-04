Live

In den USA verloren in den letzten Wochen rund 30 Millionen Menschen ihren Job. In Österreich finden am 1. Mai gleich 15 Versammlungen statt. Zehn statt sieben Milliarden Euro will sich die Regierung die Kurzarbeit kosten lassen. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.



1. Mai: Alle angezeigten 15 Versammlungen werden stattfinden . Die meisten Menschen werden bei einem Demozug vom Praterstern zum Rathausplatz erwartet, dazu rufen mehrere kapitalismus- und regierungskritische Gruppen auf. Die Polizei rechnet mit mindestens 500 Teilnehmern. Bis zu 250 Menschen werden zur Versammlung der Initiative für evidenzbasierte Corona-Informationen (ICI) erwartet. Dazu kommen einige kleinere Versammlungen.





Die Budgetmittel für die Corona-Kurzarbeit werden von bisher sieben auf zehn Milliarden Euro aufgestockt . Das hat Finanzminister Gernot Blümel am Donnerstag angekündigt. An Unternehmen sei das erste Geld geflossen. Die hohe Arbeitslosigkeit bereitet der Regierung weiter Sorgen, Wirtschaftsministerin will Europa „autark" machen. Mehr dazu.

Als Beitrag zur Sanierung der hart von der Coronavirus-Krise betroffenen AUA-Mutter Lufthansa bieten die Piloten ihrem Arbeitgeber an, auf bis zu 45 Prozent ihres Gehalts zu verzichten . Und das bis Mitte 2022. Auch das Kurzarbeitergeld könne zusätzlich abgesenkt werden. Die Zugeständnisse würden die Lufthansa um insgesamt gut 350 Millionen Euro entlasten. Der Konzernvorstand müsse im Gegenzug alles tun, um die Krise gemeinsam mit den Beschäftigten zu überwinden. Mehr dazu





1,5 Billionen Euro schwerer EU-Wiederaufbaufonds? EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni rechnet mit einem Fonds in der Größenordnung von etwa zehn Prozent der gesamten EU-Wirtschaftskraft. Auf dem Weg dorthin dürfte es aber noch zähe Verhandlungen geben: "Der Teufel liegt im Detail und man kann sagen, dass es wahrscheinlich viele Teufel geben wird." Mehr dazu.





EU-Wirtschaftskommissar Paolo Gentiloni rechnet mit einem Fonds in der Größenordnung von etwa zehn Prozent der gesamten EU-Wirtschaftskraft. Auf dem Weg dorthin dürfte es aber noch zähe Verhandlungen geben: "Der Teufel liegt im Detail und man kann sagen, dass es wahrscheinlich viele Teufel geben wird.“ Mehr dazu. Durchbruch in Südkorea: Erstmals seit dem Höhepunkt der Epidemie im Februar ist heute von der staatlichen Seuchenkontrollbehörde KCDC keine neue heimische Ansteckung in dem asiatischen Land bestätigt worden. Nur vier neue Fälle wurden registriert, die aber allesamt aus dem Ausland "importiert" worden seien.





