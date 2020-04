Live

Ein Gesetz zu den Risikogruppen soll noch am Mittwoch im Nationalrat eingebracht werden. Europaministerin Edtstadler stellt am Abend Flugreisen in Aussicht - unter Bedingungen. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

Der US-Bundesstaat Missouri verklagt die chinesische Regierung wegen der Corona-Pandemie. Die Staatsanwaltschaft warf China m Dienstag vor, die Welt über Covid-19 belogen zu haben. Dies habe zu Erkrankungen, Todesfällen und wirtschaftlichen Schäden geführt. Auch US-Präsident Donald Trump hatte schwere Vorwürfe gegenüber China erhoben.





Die Staatsanwaltschaft warf China m Dienstag vor, die Welt über Covid-19 belogen zu haben. Dies habe zu Erkrankungen, Todesfällen und wirtschaftlichen Schäden geführt. Auch US-Präsident Donald Trump hatte schwere Vorwürfe gegenüber China erhoben. Der Einwanderungsstopp in den USA soll mindestens 60 Tage dauern , er kann aber auch verlängert werden. Die Suspendierung gelte für Menschen, die ein permanentes Aufenthaltsrecht anstreben, sagte US-Präsident Donald Trump. So sollen die Jobs der Amerikaner geschützt werden. Die Zahl der Todesfälle ist in den USA inzwischen auf mehr als 45.000 gestiegen. Mehr dazu.





, er kann aber auch verlängert werden. Die Suspendierung gelte für Menschen, die ein permanentes Aufenthaltsrecht anstreben, sagte US-Präsident Donald Trump. So sollen die Jobs der Amerikaner geschützt werden. Die Zahl der Todesfälle ist in den USA inzwischen auf mehr als 45.000 gestiegen. Mehr dazu. Europaministerin Karoline Edtstalder stellt Flugreisen im Sommer in Aussicht. Noch aber sei unklar, welche Grenzen wann geöffnet werden können, sagte sie im ORF-"Report". Es werde jedoch an der „Möglichmachung einer Art Sommertourismus gearbeitet“.





Noch aber sei unklar, welche Grenzen wann geöffnet werden können, sagte sie im ORF-"Report". Es werde jedoch an der „Möglichmachung einer Art Sommertourismus gearbeitet“. Corona-Begegnungszonen gekommen um zu bleiben. In Wien wurden während der Coronakrise temporäre Begegnungszonen geschaffen. Manche könnten aber nach Corona bestehen bleiben. Mehr dazu. [premium]





In Wien wurden während der Coronakrise temporäre Begegnungszonen geschaffen. Manche könnten aber nach Corona bestehen bleiben. Mehr dazu. [premium] Die behördlichen Definitionen der Risikogruppen für eine Covid-19-Erkrankung ist fertig. Am Mittwoch soll der entsprechende Antrag im Nationalrat eingebracht werden. Die Letztentscheidung liegt beim behandelnden Arzt, der eine Checkliste als Unterstützung bekommt. Mehr dazu.