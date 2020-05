USA erlauben begrenzten Einsatz von Remdesivir : Die Suche nach einem Impfstoff gegen Sars-CoV-2 läuft weiter auf Hochtouren. Die USA erlauben nun den begrenzten Einsatz des Wirkstoffs Remdesivir bei Covid-19-Patienten in Krankenhäusern. Es handelt sich um eine Ausnahmegenehmigung „in Lichtgeschwindigkeit“. Mehr dazu.

550.000 EU-Bürger zurückgeholt, 50.000 sitzen noch fest : Bis zum 1. Mai wurden wegen der Pandemie mehr als 550.000 EU-Bürger aus dem Ausland zurückgeholt. Die Zahl der rückkehrwilligen Österreicher, die wegen Covid-19 noch im Ausland sind, ist mittlerweile auf unter 200 gesunken. Anfang März waren noch 47.000 unfreiwillig in der Ferne. Mehr dazu.

4000 Soldaten werden getestet : Am Montag rücken 2300 Milizsoldaten und 1500 Grundwehrdiener zum Covid-19-Sondereinsatz in die Kasernen ein. Sie alle werden umgehend auf eine Infektion mit dem Virus getestet. Binnen zwölf bis 36 Stunden sollen die Ergebnisse vorliegen. Mehr dazu.

Vorsichtige Lockerungen in zahlreichen Staaten: Nicht nur in Österreich dürfen nach fast sieben Wochen des Shutdowns Einkaufszentren, Friseure und Geschäfte mit mehr als 400 Quadratmetern Verkaufsfläche wieder öffnen, auch weltweit wird - von China über Spanien, den USA bis Israel - eine langsame Rückkehr in die Normalität versucht. Mehr dazu.