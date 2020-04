Die Budgetmittel für die Corona-Kurzarbeit werden von bisher sieben auf zehn Milliarden Euro aufgestockt. Das hat Finanzminister Gernot Blümel am Donnerstag angekündigt. An Unternehmen sei das erste Geld geflossen. Die hohe Arbeitslosigkeit bereitet der Regierung weiter Sorgen, Wirtschaftsministerin will Europa „autark“ machen. Mehr dazu.