Live

Laut Erlass dürfen in Österreich nicht mehr als fünf Personen, die getrennt leben, zusammenkommen. In Vorarlberger werden nun hoch-qualitative Masken hergestellt. Die Zahlen in Spanien stabilisieren sich. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

In Österreich haben sich 11.665 Personen mit dem Coronavirus infiziert . Getestet wurden 104.134 Personen, verstorben sind 186 , genesen 2507 . (Stand Samstagnachmittag) Minister Rudolf Anschober ortet einen „Lichtschimmer“, aber: Vom Erreichen des Höhepunkts der Ansteckungen könne noch keine Rede sein. Mehr dazu. [premium] Weltweit werden insgesamt 1.134.418 bestätigte Coronavirus-Infektionen gezählt.





. Getestet wurden 104.134 Personen, verstorben sind , genesen (Stand Samstagnachmittag) Minister Rudolf Anschober ortet einen „Lichtschimmer“, aber: Vom Erreichen des Höhepunkts der Ansteckungen könne noch keine Rede sein. Mehr dazu. [premium] werden insgesamt 1.134.418 bestätigte Coronavirus-Infektionen gezählt. Wer die neue Maskenpflicht missachtet, kann nun künftig doch dafür belangt werden. Damit ändert die Koalition ihre bisherige Linie, die darauf aus war, dass die Österreicher zunächst ohne Strafen das Tragen von Masken erlernen. Mehr dazu [premium]





werden. Damit ändert die Koalition ihre bisherige Linie, die darauf aus war, dass die Österreicher zunächst ohne Strafen das Tragen von Masken erlernen. Mehr dazu [premium] Das Sozialministerium untersagt per Erlass Treffen in einem geschlossenen Raum , an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben. An Begräbnissen dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen, an Hochzeiten fünf. Der Erlass gilt bis 13. April und soll große Osterfeiern verhindern. Mehr dazu.





, an denen mehr als fünf Personen teilnehmen, die nicht im selben Haushalt leben. An Begräbnissen dürfen höchstens zehn Personen teilnehmen, an Hochzeiten fünf. Der Erlass gilt bis 13. April und soll große Osterfeiern verhindern. Mehr dazu. Die Zuwachsrate der Neuinfektionen in Spanien ging erneut zurück und lag Samstagmittag bei weniger als sechs Prozent. Auch die Zahl der Todesfälle ging zurück. Dennoch wurden innerhalb von 24 Stunden zum achten Mal in Folge mehr als 800 Tote verzeichnet.





ging erneut zurück und lag Samstagmittag bei weniger als sechs Prozent. Auch die Zahl der Todesfälle ging zurück. Dennoch wurden innerhalb von 24 Stunden zum achten Mal in Folge mehr als 800 Tote verzeichnet. Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hat am Samstag Österreichs Spitzensportlern Ausnahmeregelungen in Aussicht gestellt, um trotz der Maßnahmen gegen das Coronavirus bald ihren Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu können. Der Sportminister stellte außerdem einen Hilfsfonds für Vereine und Verbände in Aussicht: "Es wird für den Sport Ähnliches gelten wie für die Wirtschaftsbetriebe." Mehr dazu





gestellt, um trotz der Maßnahmen gegen das Coronavirus bald ihren Trainingsbetrieb wieder aufnehmen zu können. Der Sportminister stellte außerdem einen in Aussicht: "Es wird für den Sport Ähnliches gelten wie für die Wirtschaftsbetriebe." Mehr dazu Türkis-Grün denkt vage über eine schrittweise Öffnung der Geschäfte nach - am Montag sollen Details bekanntgegeben werden. Bereits beschlossen wurde am Freitag im Nationalrat das dritte Corona-Gesetzespaket.





nach - am Montag sollen Details bekanntgegeben werden. Bereits beschlossen wurde am Freitag im Nationalrat das dritte Corona-Gesetzespaket. Die US-Regierung rät nun doch zum Tragen von Gesichtsmasken - aber: freiwillig. Präsident Donald Trump will jedoch darauf verzichten, wie er betont. Und das, obgleich in den USA binnen 24 Stunden 1480 verstarben sind - damit handelt es sich abermals um die weltweit höchste Zahl von Todesfällen durch das Coronavirus in einem Land innerhalb dieser Zeitspanne. Mehr dazu.