Live

Italien wurde zur Sperrzone erklärt, 9172 Personen haben sich mit dem Coronavirus infiziert. In Österreich sind derzeit 158 Fälle bestätigt. Die Regierung schließt die Unis, größere Veranstaltungen werden verboten. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

Das Coronavirus hält die Welt weiter in Atem: Italien hat in der Nacht auf Dienstag massive Reisebeschränkungen ausgegeben sowie Versammlungen untersagt und somit das Land de facto abgeschottet. Zahlreiche Italiener stürmten offene Supermärkte, in Palermo musste die Polizei eingreifen, um Handgreiflichkeiten zu verhindern.

Österreichs Außenministerium hat indes eine volle Reisewarnung für Italien ausgesprochen. Zudem wird an den Grenzen kontrolliert: Personen aus Italien dürfen in Österreich ohne Gesundheitsattest nicht mehr einreisen. Durchreisen seien nur gestattet, wenn keine Zwischenstopps eingelegt würden; Ausnahmen gibt es für den Güterverkehr. Österreicher würden aus Italien zurückgeholt, müssten aber anschließend für zwei Wochen häusliche Quarantäne, kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) an.

Um das Ansteckungsrisiko im Land zu reduzieren, werden außerdem alle österreichischen Hochschulen geschlossen. Ab spätestens Montag, 16. März, wird der Lehrbetrieb an allen Universitäten, Fach- und pädagogischen Hochschulen auf Fernlehre um- bzw. gänzlich eingestellt. Schulschließungen seien nur noch eine Frage der Zeit. Ob es auch zur Schließung von Schulen und Kindergärten kommen wird, sei noch mit dem Bildungsministerium abzuklären.

Unternehmen werden dazu angehalten, Heimarbeit zu ermöglichen.

Sozialkontakte sollen „für einige Wochen“ eingeschränkt werden, so Kurz. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ergänzte, man solle Händeschütteln für einige Wochen vermeiden, die Zahl der Einkäufe und Ausflüge reduzieren und auch Abstand von Feierlichkeiten nehmen.

Veranstaltungen im Freien, die mehr als 500 Besucher aufweisen, dürfen nicht mehr stattfinden, teilte Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) am Vormittag mit. Dasselbe gilt für Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern. Sie werden bis Anfang April gestrichen. Die Polizei soll die Einhaltung des Verbots kontrollieren. Sportveranstaltungen sind ohne Publikum weiter erlaubt.

Derzeit gibt es innerhalb der Republik 158 offiziell bestätigte Infizierte. In Italien beläuft sich die Zahl auf 9172 Fälle.

Die weltweiten Ereignisse im Liveticker: