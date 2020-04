Live

In Österreich sind 11.348 Menschen mit Coronavirus infiziert. Die Regierung will Dividendenauszahlungen für ein Jahr stoppen. In den USA sterben an einem Tag 1169 Menschen - ein Rekord. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

11.348 Menschen sind mit Stand Freitagfrüh in Österreich nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. 168 Personen starben , 829 lagen in Spitälern, 245 davon auf Intensivstationen.





Vizekanzler Werner Kogler hat eine Lockerung der wirtschaftlichen Einschränkungen angedeutet. Details gibt es nun zum 15-Mrd.-Hilfsfonds : Die Obergrenze der Gelder liegt bei drei Monatsumsätzen oder 120 Mio. Euro. Das Paket umfasst auch einen Zuschuss, der nicht zurückgezahlt werden muss. Die staatliche Haftung bei den Garantien wird von 80 auf 90 Prozent erhöht. Es soll einen einjährigen Auszahlungsstopp für Dividenden geben sowie Beschränkungen bei Managerboni.





Die heimischen Beherbergungsbetriebe bleiben nun fix drei weitere Wochen, bis 24. April, geschlossen. Das geht aus der entsprechend angepassten Verordnung des Gesundheitsministeriums hervor. Sie regelt auch, dass die Abholung vorbestellter Speisen nun zulässig ist . Mehr dazu.





Weltweit überschritt die Zahl der Infizierten die Millionengrenze , mehr als 47.000 sind an der Krankheit gestorben. Die USA verzeichnen den bisher höchsten Anstieg von Todesfällen binnen 24 Stunden : 1169 Tote. Insgesamt sind es 5926 Todesopfer in den USA. Mehr dazu.





, mehr als 47.000 sind an der Krankheit gestorben. : 1169 Tote. Insgesamt sind es 5926 Todesopfer in den USA. Mehr dazu. Im chinesischen Wuhan, wo die Epidemie ihren Ursprung nahm, sollen Bürger ihre Schutzmaßnahmen wieder verstärken. Die Behörden fürchten eine zweite Ansteckungswelle. Mehr dazu.