Es gibt aktuell 1843 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich. In Tirol sind seit Mitternacht alle Gemeinden unter Quarantäne. Alle Kur- und Rehazentren werden per Verordnung geschlossen. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

In Österreich gibt es aktuell 1843 bestätigte Corona-Fälle . 11 Patienten befinden sich auf Intensivstationen , rund 90 Prozent der Infizierten sind zuhause. Neun Patienten sind genesen. Sechs Todesfälle sind bestätigt , es könnten insgesamt neun sein.





Alle 279 Gemeinden sind unter Quarantäne. Personen, die in den letzten zwei Wochen in Tirol waren, müssen sich nun für 14 Tage isolieren. Das gilt auch für alle anderen Gebiete, die in Österreich unter Quarantäne stehen. Mehr dazu. Alle Kur- und Rehazentren sowie Thermen werden per Verordnung am Wochenende geschlossen. Parks und Spielplätze dürfen offen bleiben - Länder und Gemeinden können aber strengere Regelungen erlassen. Jedenfalls muss der Ein-Meter Sicherheitsabstand eingehalten werden. Mehr dazu.





hat ein im Volumen von 750 Milliarden Euro lanciert. Es soll mindestens bis Jahresende laufen. Mehr dazu. Italien verzeichnet den bisher stärksten Anstieg an Todesopfern: Insgesamt sind 2978 Menschen am Coronavirus gestorben. Die Regierung setzt daher weitere Maßnahmen. China hingegen meldet erstmals seit dem Corona-Ausbruch im Jänner keine lokalen Neuinfektionen mehr. Mehr dazu.