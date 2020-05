Live

Die ersten Lockerungen vor zwei Wochen haben keinen Anstieg der Infektionszahlen in Österreich gebracht. Die WHO nennt US-Aussagen zu Labor in Wuhan "spekulativ". Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.



In Österreich gibt es nach den ersten Lockerungen vor zwei Wochen keinen merklichen Anstieg der Infektionszahlen. Der erste Öffnungsschritt sei damit geglückt , sagte Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne). Er mahnt weiter zur Vorsicht und kündigt ein schnelleres Vorgehen bei den Testungen an. Das Motto lautet: „24 + 24 + 24“. Mehr dazu.





Über 5000 Tirol-Urlauber, die meisten davon aus Deutschland, haben sich beim Verbraucherschutzverein gemeldet, der Ende März eine Anzeige gegen politische Entscheidungsträger und Seilbahngesellschaften in Tirol eingebracht hat. 321 Personen, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben, haben sich bisher als Opfer dem Verfahren gegen Tirol angeschlossen. Ein 1000-seitiger Bericht über Ischgl wurde der Staatsanwaltschaft übergeben. Mehr dazu.





Deutschland verlängert die Grenzkontrollen bis Mitte Mai, Tschechien bis Mitte Juni. Die Kontrollen sind im März vorübergehend wiedereingeführt worden und werden nun bereits zum zweiten Mal verlängert. Mehr dazu.





Die WHO hat die Aussagen der US-Regierung zur Herkunft des Coronavirus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan als "spekulativ" bezeichnet. Mehr dazu. [premium]





zur Herkunft des Coronavirus aus einem Labor in der chinesischen Stadt Wuhan . Mehr dazu. [premium] Eine globale Allianz gegen Covid-19 hat 7,4 Milliarden Euro für die Suche nach Impfstoffen und Medikamenten gesammelt und ihr selbstgestecktes Ziel damit erreicht. "Die Welt ist vereint gegen das Coronavirus und die Welt wird gewinnen", sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen nach der von der Brüsseler Behörde initiierten Geberkonferenz. Mehr dazu.