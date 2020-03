Live

Die Regierung will „alles Menschenmögliche tun, um massenhafte Arbeitslosigkeit zu verhindern“. Es gibt mittlerweile 1471 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich. In Salzburg wurden Flachau, das Gasteiner- und das Großarltal unter Quarantäne gestellt. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

In Österreich gibt es aktuell 1471 bestätigte Corona-Fälle - darunter auch immer mehr Krankenhauspersonal. Neun Personen gelten bereits als genesen. Vier weitere Todesfälle wurden heute gemeldet: In der Steiermark sind in der Nacht auf Mittwoch zwei 80-jährige Männer gestorben. In beiden Fällen muss noch abgeklärt werden, in welchem Zusammenhang der Tod mit dem Coronavirus steht. In Linz ist eine 27-jährige Patientin verstorben. Sie war wegen Vorerkrankungen seit längerer Zeit in Behandlung. In Melk ist ein 76-Jähriger gestorben. Er hatte eine "massive Grunderkrankung" und habe keine intensivmedizinische Behandlung mehr gewollt. Bestätigen sich alle Fälle, gibt es in Österreich acht Tote in Zusammenhang mit dem Virus.





Die Regierung hat ein zu 38 Milliarden Euro schweres Hilfspaket für die Wirtschaft geschnürt. Neben den bisher angekündigten vier Milliarden Soforthilfe soll es neun Milliarden für Garantien und Haftungen für Kredite, 15 Milliarden an Notfallhilfe für Branchen, die es "besonders hart" getroffen hat, sowie zehn Milliarden Steuerstundungen umfassen.





Das ganze Bundesland Tirol ist jetzt Corona-Risikogebiet. Heimkehrer, die in den letzten zwei Wochen in Tirol waren, müssen sich nun für 14 Tage isolieren. Das gilt auch für alle anderen Gebiete, die in Österreich unter Quarantäne stehen, also auch das gesamte Arlberg-Gebiet, das gestern unter Quarantäne gestellt wurde.





In Salzburg wurden das Gasteinertal, das Großarltarl und Flachau unter Quarantäne gestellt. Insgesamt werden sechs Gemeinden abgeschirmt: Bad Gastein, Bad Hofgastein, Dorfgastein, Großarl, Hüttschlag und eben Flachau.





Der Eurovision Song Contest wurde abgesagt.

wurde abgesagt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat eingeräumt, dass das Coronavirus von der Politik unterschätzt worden ist. Am Dienstag haben die EU-Staats- und Regierungschefs einer Schließung der EU-Außengrenzen zugestimmt. Der Beschluss solle von den EU-Ländern "so rasch wie möglich" umgesetzt werden und soll vorerst für 30 Tage gelten.