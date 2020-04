Joboffensive im Strafvollzug, Gefängnisbesuche ab Mitte Mai: Ab sofort werden 176 Personen, 110 im Exekutivdienst, die übrigen als Sachberarbeiter und Juristen, gesucht, kündigte Justizministerin Alma Zadic (Grüne) an. Am voraussichtlich 11. Mai sollen Besuche in Gefängnissen wieder möglich werden.