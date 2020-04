Die Regierung hat am Sonntag und Montag besonders exponierte Berufsgruppen schwerpunktmäßig testen lassen. Nun liegen bei 1200 Tests die Ergebnisse vor. In vier Pflegeheimen wurden 365 Proben genommen, wovon 3 positiv waren. Das bedeutet 0,8 Prozent positive Ergebnisse. In drei Krankenhäusern waren von 444 Proben drei positiv, also 0,7 Prozent. In mehreren Supermärkten wurden bisher 352 Proben genommen - ohne positive Ergebnisse.