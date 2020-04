Live

Die Regierung in Österreich gab neue Lockerungsmaßnahmen bekannt. Die WHO äußert sich besorgt über steigende Infektionszahlen in Afrika, Osteuropa, Lateinamerika und einige asiatische Staaten. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.



Neuigkeiten gibt es auch zur Gastronomie und Tourismus: Restaurants können ab 15. Mai von 6 bis 23 Uhr öffnen. Erlaubt sind maximal vier Personen plus Kinder pro Tisch. Gäste müssen am Platz keine Maske tragen, das Personal allerdings schon. Hotels bleiben noch bis zum 29. Mai geschlossen. Zugleich mit den Hotels dürfen danach auch Sehenswürdigkeiten, Freizeiteinrichtungen wieder öffnen. Outdoor-Tierparks dürfen schon Mitte Mai wieder öffnen.





Die Zahl der Coronavirus-Fälle hat die Schwelle von drei Millionen überschritten. Das berechnete die Nachrichtenagentur Reuters. Knapp eine Million entfällt demnach auf die USA. Insgesamt sind 205.000 Menschen dem Virus erlegen. Die WHO äußert sich besorgt über steigende Infektionszahlen in Afrika, Osteuropa, Lateinamerika und einige asiatische Staaten. Man sei weit davon entfernt, die Pandemie überwunden zu haben.





US-Präsident Donald Trump hat Spekulationen seines Rivalen Joe Biden über eine Verschiebung des Termins für die Präsidentschaftswahl zurückgewiesen. Dabei zeigte er sich optimistisch, dass es schon in der zweiten Jahreshälfte wieder ein "spektakuläres" Wirtschaftswachstum geben. Außerdem kündigte er eine baldige Schulöffnung an. Mehr dazu





hat Dabei zeigte er sich optimistisch, dass es schon in der zweiten Jahreshälfte wieder ein "spektakuläres" Wirtschaftswachstum geben. Außerdem kündigte er eine baldige Schulöffnung an. Mehr dazu Die wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf Sommer 2021 verschobenen Olympischen Spiele von Tokio sollen im Fall einer dann weiter andauernden Pandemie abgesagt werden. Das gaben die Veranstalter am Dienstag bekannt.