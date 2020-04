Live

Weltweit sind bereits mehr als 200.000 Menschen infolge von Coivid-19 gestorben, mehr als ein Viertel davon in den USA. In Österreich steckt ein Infizierter im Durchschnitt 0,63 Personen an. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

Weltweit sind bereits mehr als 200.000 Menschen infolge einer Coronainfektion gestorben, wie die US-Universität Johns Hopkins mitteilt. Bestätigte Infektionen mit Sars-CoV-2 wurden demnach 2.865.938 gezählt. Mehr als ein Viertel aller Todesopfer gab es in den USA (52.782), gefolgt von Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien. Mehr dazu.





Nachjustierungen beim Härtefallfonds: Die Wirtschaftskammer hat der Regierung Anpassungen der Krisenhilfe für Klein- und Kleinstunternehmen abgerungen: Der Beobachtungszeitraum wird um weitere drei Monate verlängert, Jungunternehmer können auch bei Gründung zwischen 2018 und 2020 Hilfe beantragen. Und: Ab sofort gilt eine Mindestförderhöhe von 500 Euro pro Monat. Mehr dazu.

Kommen Sonderzüge mit Pflegern? Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat angekündigt, dass rumänische 24-Stunden-Personenbetreuer per Korridorzug durch Ungarn nach Österreich kommen sollen. Rumäniens Transportminister will davon nichts wissen, was FPÖ und Neos zu scharfer Kritik veranlasst. Edtstadler kündigt ein klärendes Telefonat an. Mehr dazu.

