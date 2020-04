Live

In Österreich sinkt die Zahl der „aktiv“ Erkrankten massiv. In der Steiermark sind am Donnerstag vier Menschen am Coronavirus gestorben. Die Fußball-Bundesliga könnte in wenigen Wochen beginnen - allerdings ohne Publikum. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

In Österreich wurden mit Stand Donnerstagnachmittag 14.474 mit dem Coronavirus Infizierte gezählt. Hierzulande sind aktuell 5.063 Menschen erkrankt. Weltweit wurden bis Donnerstagabend 2.144.719 bestätigte Fälle bekannt gegeben. 543.079 Menschen haben sich wieder erholt, 143.278 sind an den Folgen des Virus verstorben.

Am Donnerstag hat das österreichische Sozialministerium die Zahlen zuletzt am Vormittag aktualisiert: Die Zahl der bestätigten Infektionen abzüglich Genesener und Toter ging von Mittwoch auf Donnerstag um 13,4 Prozent zurück. 888 Menschen sind bis Donnerstagvormittag wieder genesen, das bedeutet ein Plus von elf Prozent. 8986 Genesene gibt es insgesamt. 967 Corona-Patienten befinden sich in krankenhäuslicher Behandlung, davon 238 auf Intensivstationen. 414 Todesfälle gibt es mittlerweile.

Österreich führt mittlerweile mehr Tests als Südkorea durch, das als Vorbild im Umgang mit der Corona-Pandemie gilt , sagt Gesundheitsminister Rudolf Anschober - aber weniger als die Schweiz und Deutschland. In der Phase „Containment 2.0“ soll noch mehr getestet werden: Zunächst alle Bewohner und Mitarbeiter in Pflege- und Altersheimen. Das sind 130.000 Menschen.





Die Fußball-Bundesliga könnte den Spielbetrieb Mitte Mai wieder aufnehmen. E inen genauen Starttermin nannte Liga-Vorstand Christian Ebenbauer in einer Online-Pressekonferenz aber nicht. Es seien noch viele Details mit den zuständigen Behörden abzuklären. Was aber feststeht: Das Publikum feuert die Spieler nicht von der Tribüne aus an, die Partien werden ausnahmslos ohne Zuschauer ausgetragen. Die zweite Liga wurde nicht abgebrochen.

inen genauen Starttermin nannte Liga-Vorstand Christian Ebenbauer in einer Online-Pressekonferenz aber nicht. Es seien noch viele Details mit den zuständigen Behörden abzuklären. Was aber feststeht: Das Publikum feuert die Spieler nicht von der Tribüne aus an, die Partien werden ausnahmslos ohne Zuschauer ausgetragen. Die zweite Liga wurde nicht abgebrochen. In der Steiermark sind heute, Donnerstag, vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus bekannt geworden. Mit Stand 18.00 Uhr sind somit 97 Menschen in der Steiermark mit oder an dem Virus gestorben. Bei den neuen Fällen handelt es sich um zwei Frauen aus Graz, Jahrgang 1919 und 1939, eine Frau, Jahrgang 1932, aus Graz-Umgebung und einen Mann, geboren 1936, aus Hartberg-Fürstenfeld.