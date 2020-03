Live

Die Weltgesundheitsorganisation hat die Coronakrise als Pandemie eingestuft. Österreich schließt ab Montag Oberstufen, Schüler unter 14 und Kindergartenkinder sollen wenn mögloch zuhause bleiben. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

Die Weltgesundheitsorganisation stuft die Verbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 nun als Pandemie ein. Das sagte WHO-Generaldirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf.

An Österreichs Schulen werden zur Eindämmung ab kommenden Montag die Oberstufen geschlossen. Ab Mittwoch wird auch der Unterricht für alle anderen Schüler (bis 14) eingestellt, es wird aber für diese die Möglichkeit der Betreuung in den Schulen geben. Auch Kindergartenkinder sollen nach Möglichkeit zuhause bleiben - auch für sie wird es aber eine Betreuung geben, wenn das nicht möglich ist. Die Maßnahmen gelten vorerst bis Ostern.

Am Dienstag hatte Türkis-Grün bereits einen weitreichende Erlass beschlossen. Er beinhaltet sowohl Grenzkontrollen zu Italien, als auch die Schließung aller heimischer Hochschulen. Veranstaltungen im Freien, die mehr als 500 Besucher aufweisen, dürfen nicht mehr stattfinden. Dasselbe gilt für Indoor-Veranstaltungen mit mehr als 100 Besuchern. Sie werden bis Anfang April gestrichen.

Österreichweit haben Museen, Theater und andere Kulturbetriebe ihre vorläufige Schließung bekannt gegeben. Auch Veranstaltungen werden reihenweise absagt, wie auch der Vienna City Marathon am 19. April. Verschoben werden könne der Wien-Marathon nicht, er findet erst kommendes Jahr wieder statt.

Die Zahl der bestätigten Coronafälle in Österreich ist am Mittwoch sprunghaft gestiegen: Hatte das Gesundheitsministerium am Morgen noch von 206 Infektionen berichtet, waren es am Nachmittag bereits 246.

"Verharmlosen wir die Situation nicht“, appelierte Kurz heute. Sozialkontakte sollten eingeschränkt werden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) ortet eine „Solidarbewegung“ - die Bevölkerung schütze die besonders gefährdeten Gruppen (Menschen über 70 und Menschen mit starken Vorerkrankungen). "Ein Viertel weniger Sozialkontakte bedeutet nahezu eine Halbierung des Ansteckungsrisikos“, betonte der Gesundheitsminister.

