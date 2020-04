Zu wenig Tests in Österreich, eine Viertelmillion in Kurzarbeit

Live

Ab heute gilt die Maskenpflicht in Supermärkten und bei Polizei. Im März gab es mehr als 560.000 Menschen ohne Job - so viele wie seit 1946 nicht mehr. Großbritannien meldet mehr als 500 Tote in 24 Stunden. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

10.482 Fälle bestätigte Coronavirus-Infektionen gibt es in Österreich (Stand Mittwoch, 15 Uhr). Offiziell bestätigt sind 146 Tote, ogenesen 1436 Personen (Stand Mittwoch, 8 Uhr). Weltweit wurden bisher insgesamt 860.181 bestätigte Fälle bekannt gegeben. 178.301 Menschen haben sich erholt. Außerdem gibt es neue Erkenntnisse zum Krankheitsverlauf .





In vielen Supermärkten ist das Tragen eines Mundschutzes schon seit heute Gebot, Pflicht wird es ab 6. April. Auch Polizisten sind nur noch mit Maske unterwegs. Unklar ist, ob auch die Abgeordneten im Parlament maskiert tagen sollen. Mehr dazu Großbritannien hat erstmals mehr als 500 Todesfälle in einem Zeitraum von 24 Stunden durch das neuartige Coronavirus verzeichnet. 563 Menschen starben nach Behördenangaben an der Lungenkrankheit Covid-19. Die Zahl der Toten im Vereinigten Königreich stieg damit auf 2.352 an. Auch ein 13-jähriger Bub zählt zu den Todesopfern.