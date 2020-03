Zwei weitere Todesfälle in der Steiermark, Flachau unter Quarantäne

Live

Heimkehrer aus Tirol müssen in Quarantäne, am Flughafen Wien finden nun Körpertemperaturmessungen statt. Es gibt mittlerweile 1471 bestätigte Coronavirus-Fälle in Österreich. Die aktuellen Ereignisse im Liveticker.

In Österreich gibt es aktuell 1471 bestätigte Corona-Fälle - darunter auch immer mehr Krankenhauspersonal. Neun Personen gelten bereits als genesen. In der Steiermark gibt es Medienberichten zufolge zwei weitere Tote .





Die Gemeinde Flachau in Salzburg wird heute unter Quarantäne gestellt. Das ganze Bundesland Tirol ist jetzt Corona-Risikogebiet. Heimkehrer, die in den letzten zwei Wochen in Tirol waren, müssen sich nun für 14 Tage isolieren. Das gilt auch für alle anderen Gebiete, die in Österreich unter Quarantäne stehen, also auch das gesamte Arlberg-Gebiet, das gestern unter Quarantäne gestellt wurde.





in Schwechat finden aktuell bei allen ankommenden Reisenden statt. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Flügen aus Staaten mit hoher Risikobewertung. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) erwartet, dass es noch "sehr, sehr lange dauern" wird , bis in Österreich wieder Normalbetrieb herrscht. Zumindest vier Wochen werden Kinder nicht in die Schule gehen, sagte Kurz gegenüber "krone.tv". Was danach ist, könne er noch nicht abschätzen. Seit Montag gibt es strenge Ausgangsbeschränkungen, alle Lokale und viele Geschäfte sind zu. Nur dringende Arztbesuche sollen wahrgenommen werden, Rezepte gibt es per Mail.





zugestimmt. Der Beschluss solle von den EU-Ländern "so rasch wie möglich" umgesetzt werden und soll vorerst für 30 Tage gelten. Tests können jetzt wesentlich schneller durchgeführt werden: Das Wiener Allgemeine Krankenhaus hat mittlerweile Tests, die nur mehr 90 Minuten dauern. Bisher dauerte es mehr als vier Stunden an reiner Laborzeit, bis nach einem Abstrich ein Ergebnis vorlag. So können wesentlich mehr Verdachtsfälle überprüft werden, was auch notwendig ist, wie diese Analyse zeigt.