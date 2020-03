(c) imago images/Mary Evans (Rights Managed via www.imago-ima)

So kennt man ihn: Chuck Norris in "Walker, Texas Ranger" (1994)´

Der Actionstar und mehrfache Karateweltmeister Chuck Norris feiert am 10. März seinen 80. Geburtstag.

Chuck Norris feiert heute, am 10. März, seinen 80. Geburtstag. Der mehrfache Karateweltmeister und Karate-Lehrer zählte in den 1980ern zu den größten Actionstars im Kino und Fernsehen. Norris war mit "Hitman", "Bulldozer", "McQuade, der Wolf" und "Hero" sowie dem Dreiteiler "Missing In Action" erfolgreich. Seine überzeichneten Darstellungen harter Männer haben Norris auch zum beliebten Thema für Witze gemacht. Den knallharten Hollywood-Kerl spielt er immer noch gerne - auch wenn die Auftritte vor der Kamera selten geworden sind. Zuletzt durfte er in "The Expendables 2" (2012) an der Seite von Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger und Bruce Willis zuschlagen.

Er mag zwar Filmkritiker nicht begeistern, aber der Mann ist Kult – mit Potential zur Komik. Hier die besten Chuck-Norris-Witze:

Das Coronavirus desinfiziert sich die Hände, nachdem es Chuck Norris zum Geburtstag gratuliert hat.

Chuck Norris hat bis unendlich gezählt ... zwei Mal.

Das Haus von Chuck Norris hat keine Türen. Nur Wände, durch die er hindurchgeht.

Chuck Norris braucht keinen Spiegel. Der Spiegel braucht Chuck Norris.

In einem Duell zwischen Batman und Darth Vader heißt der Sieger Chuck Norris.

Es gibt gar keine Hurricans. Chuck Norris hasst einfach Trailerparks.

Chuck Norris hat einmal Russisches Roulette mit einer voll geladenen Pistole gespielt. Er hat gewonnen.

Das Weltall existiert, weil es Angst davor hat, mit Chuck Norris auf demselben Planeten zu sein.

Warum schläft Chuck Norris immer mit Licht? Weil sich die Dunkelheit vor ihm fürchtet.

Globale Erwärmung gibt es gar nicht. Chuck Norris war kalt, darum hat er die Sonne aufgedreht.

Chuck Norris hat bei Burger King einmal einen Big Mac bestellt. Er hat ihn bekommen.

Die Bibel hieß ursprünglich "Chuck Norris und seine Freunde".

Die Zeit läuft, weil sie vor Chuck Norris fliehen will.

Es gibt keine Evolutionstheorie, sondern nur eine Reihe von Lebewesen, denen Chuck Norris erlaubt zu leben.

Chuck Norris war einmal Fallschirmspringen und er hat versprochen, es nie wieder zu tun. Ein Grand Canyon reicht.

Der Originaltitel von "Alien vs. Predator" lautete "Alien und Predator gegen Chuck Norris". Das Studio entschied sich dann aber, das Script zu ändern, denn niemand würde ins Kino gehen, um einen 14 Sekunden langen Film zu sehen.

Wenn Bruce Banner wütend ist, wird er zu Hulk. Wenn Hulk wütend ist, wird er zu Chuck Norris.

Chuck Norris kann Zwiebeln zum Weinen bringen.

Chuck Norris wird nicht nass. Das Wasser wird Chuck Norris.

Chuck Norris schläft nicht. Er wartet.

Die chinesische Mauer wurde erschaffen, um Chuck Norris draußen zu halten. Sie versagte kläglich.

Chuck Norris beherrscht zwei Geschwindigkeiten: Gehen und Töten.

Chuck Norris hat Lance Armstrong einmal zu einem "Wer hat die meisten Hoden"-Wettbewerb herausgefordert. Chuck Norris gewann mit einem Vorsprung von fünf.

Chuck Norris schreibt keine Bücher, die Worte stellen sich aus Angst alleine zusammen.

Chuck Norris kann eine Drehtür zuschlagen.

Chuck Norris kann durch Null dividieren.

Jesus ging übers Wasser, Chuck Norris schwamm durchs Land.

Chuck Norris läuft bei Super Mario Bros nach links.

Chuck Norris schläft mit einem Kissen unter der Pistole.

Die Menschen glauben an Gott, Gott glaub an Chuck Norris.

Kinder tragen zum Schlafen einen Superman-Anzug. Superman trägt einen Chuck Norris-Anzug.

Chuck Norris biegt Uri Geller!

Chuck Norris weint nicht. Seine Augen schwitzen.

Chuck Norris braucht kein Auto. Das Auto braucht Chuck Norris.

Chuck Norris ist nicht bestückt wie ein Pferd, Pferde sind bestückt wie Chuck Norris.

Wenn Chuck Norris in den Himmel sieht, schwitzen die Wolken. Man nennt das auch Regen.

Gott sagte: 'Es werde Licht'. Chuck Norris antwortete: 'Sag bitte.'

Was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Richtig, Chuck Norris!

Chuck Norris wurde nicht geboren, sondern entfesselt.

Chuck Norris schleift Diamanten indem er sie an seinem Bart reibt.

Chuck Norris darf während der Fahrt mit dem Busfahrer sprechen.

Chuck Norris wartet nicht auf Godot, Godot wartet auf Chuck Norris.

Chuck Norris isst keinen Honig. Er kaut Bienen.

Wie viele Liegestütze schafft Chuck Norris? Alle.

Chuck Norris hat den Roadrunner gefangen.

Nur Chuck Norris kennt alle Chuck Norris-Witze.

Chuck Norris atmet nicht, er gewährt der Luft Zuflucht.

Chuck Norris macht keine Liegestütz. Er drückt die Erde von sich weg.

Chuck Norris hat einmal ein Pferd am Kinn getroffen. Seither heißen diese Tiere Giraffen.

Chuck Norris kennt die letzte Zahl von Pi.

Chuck Norris nimmt kein Sonnenbad, er badet in der Sonne.

Chuck Norris hat nicht bloß Sex, er hat sieben.

Chuck Norris kann Black Jack mit einer Karte gewinnen.

(Red.)