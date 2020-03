Lombardei prüft dreiwöchige Schließung aller Betriebe

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die ungarische Notenbank mit der Desinfizierung von Banknoten begonnen. In der Lombardei wird bereits über einen Stopp der Transport- und Logistikbranche nachgedacht.

Die italienische Regierung will am Mittwoch ein Paket mit wirtschaftsfördernden Maßnahmen zur Eingrenzung der negativen Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie im Wert von circa zehn Milliarden Euro verabschieden. Daher will Rom von der EU-Kommission mehr Flexibilität beim Defizit fordern, sagte der italienische Industrieminister Stefano Patuanelli im Interview mit "Radio Capital" am Dienstag. Die Regierung will die Aussetzung von Steuerzahlungen, Strom- und Gasrechnungen für Familien beschließen. Auch die Rückzahlung von Wohnungskrediten soll vorübergehend eingefroren werden, berichtete Vize-Wirtschaftsministerin Laura Castelli im Interview mit "Rai Radiouno" am Dienstag. Für Betriebe, die wegen der Coronavirus-Epidemie geschlossen sind, stellt die Regierung Ressourcen für Kurzarbeit zur Verfügung. Die Regierung wolle vor allem kleine Unternehmen unterstützen, sagte Castelli.

Bisher hatte sich Italien mit der EU-Kommission auf mehr Ausgaben in Höhe von 7,5 Milliarden Euro geeinigt. Mit den Maßnahmen wird Italien die Drei-Prozent-Defizitschwelle sprengen.

Der Minister erklärte, die Regierung sei sich bewusst, dass sie viele Opfer von den Italienern verlange. "Wir sind dazu gezwungen, weil unser Gesundheitssystem in eine Krise geraten könnte", sagte Patuanelli. Der Minister hatte sich selbst unter Quarantäne gestellt, nachdem einer seiner Mitarbeiter sich am Coronavirus infiziert hatte. Die zweiwöchige Quarantäne geht für den Minister am Mittwoch zu Ende.

Die Lombardei prüft indes eine bis zu dreiwöchige Schließung aller Betriebe sowie einen Stopp der Transport- und Logistikbranche. "Wir können nicht weitere drei Wochen mit einem derartigen Ansturm auf die Nothilfen und die Intensivstationen in den Krankenhäusern durchhalten", warnte der Gesundheitsbeauftragte der Lombardei, Giulio Gallera, bei einer Pressekonferenz in Mailand.

Die bisher von der italienischen Regierung ergriffenen Maßnahmen könnten noch unzulänglich sein. Die Regierung habe bisher zu langsam gehandelt, um die Verbreitung der Epidemie einzugrenzen. Es gebe noch keine Anzeichen, dass die Epidemie nachlasse.

Innerhalb eines Tages sind in Italien am Montag 97 Menschen der neuartigen Lungenkrankheit erlegen. Damit stieg die Zahl der Todesopfer auf 463. Die Zahl der Infizierten kletterte auf 7.985, am Sonntag waren es noch 7.375. Italien hat wegen der Coronavirus-Epidemie drastische Maßnahmen ergriffen und ist in Europa das am schwersten von SARS-CoV-2 betroffene Land.

Ungarische Notenbank desinfiziert Banknoten

Im Kampf gegen das Coronavirus hat die ungarische Notenbank (MNB) mit der Desinfizierung von Banknoten begonnen, berichtete das Onlineportal "Napi.hu" am Dienstag. Nach Südkorea und China sei diese Maßnahme erstmals auch in Europa getroffen worden, bei der das Geld zwei Wochen in Containern gelagert und dann wärmebehandelt würde, hieß es.

Die Maßnahme wurde mit Hinweis auf die Weltgesundheitsorganisation WHO begründet. Mittels moderner Technik könne man das Risiko minimieren, dass infizierte Banknoten in Umlauf gelangen.

In Ungarn hat sich die Zahl der Fälle von Infektionen mit dem Coronavirus bis Dienstag auf zwölf erhöht, berichtete die ungarische Nachrichtenagentur MTI. Alle drei Neuinfizierte sind iranische Studenten. Bei den zwölf Betroffenen handelt es sich um acht Iraner, einen Briten und drei Ungarn. In Quarantäne befinden sich 67 Personen.

Japan schnürt weiteres Konjunkturpaket

Japan stemmt sich mit einem weiteren milliardenschweren Konjunkturpaket gegen die wirtschaftlichen Folgen des grassierenden Coronavirus. Die Regierung verabschiedete am Dienstag Maßnahmen im Volumen von einer Billion Yen (8,5 Milliarden Euro) zur Unterstützung von betroffenen Unternehmen.

Rund die Hälfte davon wird in Form von zinslosen Krediten für kleine und mittlere Firmen bereitgestellt, denen es an finanziellen Mitteln in Folge scharfer Verkaufseinbußen mangelt. Zudem werden Teilzeitkräften, die in Folge der Schulschließungen ihrer Beschäftigung nicht nachgehen können und sich stattdessen um ihre Kinder zu Hause kümmern müssen, Finanzhilfen von täglich 4.100 Yen zur Verfügung gestellt, wie Medien berichteten.

Erst vor einem Monat hatte die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe ein erstes Paket gegen die Viruskrise geschnürt, das Niedrigzins-Kredite über 500 Milliarden Yen für kleine und mittelgroße Unternehmen der Tourismus-Industrie und anderer vom Virus besonders betroffener Branchen beinhaltete. Die Viruskrise trifft Japan zu einer Zeit, da die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt in eine Rezession zu rutschen droht.

Bisher sind in Japan rund 1200 Infektionen bestätigt, wobei rund 700 Fälle davon Menschen von Bord eines zeitweise unter Quarantäne gestellten Kreuzfahrtschiffes sind.

(APA/dpa)