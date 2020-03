Coronavirus: Durchgehende Gesundheitschecks an Tiroler Grenze

Landeshauptmann Platter kündigt durchgehende Kontrollen an der Grenze zu Italien an.

Die Fieber-Kontrollen an der Grenze zu Italien werden intensiviert, besonders Rückkehrer aus Italien sollen kontrolliert und bei Verdacht auf das Virus getestet werden.

In Tirol haben am Dienstag die angekündigten Gesundheitschecks am Brenner sowie an den weiteren Grenzen zu Italien in Sillian und am Reschenpass begonnen. Es werde den gesamten Tag über "durchgehende Kontrollen" geben, kündigte Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) bei einer Pressekonferenz an. Im Rahmen der Checks müsse "im Schritttempo" gefahren werden.

In den vergangenen Tagen war noch von punktuellen Gesundheitskontrollen die Rede gewesen. Es würden zudem etwa Befragungen durchgeführt und Züge angehalten und kontrolliert.

Rückkehrer kontrollieren

Kontrolliert und auf ein mögliches Coronavirus getestet würden vor allem auch jene, die aus Italien zurückkehren, so Platter. Dies sei sehr wesentlich. "Wichtig ist, dass wir jene, die offensichtlich krank sind, nicht übersehen", erklärte Landessanitätsdirektor Franz Katzgraber. Im Einsatz seien an Autobahn, Landesstraße und im Zugverkehr an allen drei Standorten insgesamt drei mobile Gesundheitscheck-Teams aus Ärzten Sanitätern und Polizei.

Italien sei nun insgesamt eine "geschützte Zone" so Platter. Man könne daher sagen, dass die Grenzen von Italien aus dichtgemacht würden - mit Ausnahme der erwarteten Rückkehrer aus dem südlichen Nachbarland. Der Landeshauptmann sprach von einer dramatischen Situation in Italien. In Tirol brauche es hingegen "Ruhe und Besonnenheit".

(APA)