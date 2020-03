Sobotka übergibt NÖAAB-Obmannschaft an Teschl-Hofmeister

Der ÖVP-Nationalratspräsident präsentierte die niederösterreichische Landesrätin als seine Nachfolgerin. Sie war früher ORF-Niederösterreich-Chefredakteurin.

NÖAAB-Obmann Wolfgang Sobotka hat am Dienstag Landesrätin Christine Teschl-Hofmeister (ÖVP) als seine Nachfolgerin präsentiert. "Wir stellen die Weichen für den NÖAAB, um die Stärke in den Gemeinden und im Land halten zu können", sagte Sobotka bei einer Pressekonferenz in St. Pölten.

Der Vorstand habe am Montag einstimmig Teschl-Hofmeister nominiert. "Sie ist für diese Funktion mehr als prädestiniert", beschrieb Sobotka die frühere Chefredakteurin des ORF Niederösterreich. Bis zum Landestag im November, auf dem die neue Obfrau bestätigt werden soll, wollen beide gemeinsam den Bund anführen. Die Bewegung sei "in unserem Land breit aufgestellt und gut verankert".

Sobotka findet Rollen unvereinbar

"Die Einstimmigkeit nehme ich dankbar und stolz auf", sagte Teschl-Hofmeister. Bis zum Landestag will sie sich die Strukturen "selbst erarbeiten" und Ideen der Mitglieder aufnehmen und sammeln. "Ich will die Probleme lösen und stelle meine ganze Kraft zur Verfügung", betonte sie. Ihre neue Funktion passe gut zu ihrer Tätigkeit als Landesrätin für Familien, Soziales, Jugend und Bildung. Es sei ein "tolles Gefühl, jetzt mitgestalten zu können".

Für Sobotka ist seine mittlerweile zehnjährige Obmannschaft mit seiner Funktion als Nationalratspräsident nicht mehr angemessen vereinbar: "Man kann den Mitgliedern nicht mehr zur Verfügung stehen, es ist Zeit, die Situation zu verändern", resümierte er.

(APA)