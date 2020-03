Alle Universitäten in Österreich werden geschlossen

Die Universitäten, Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen stellen ihren Betrieb spätetens ab Montag ein bzw. auf E-Learning um.

Nun hat die Regierung die erste weitreichende Schließungsmaßnahme verkündet. Man habe gewusst, dass der Tag X kommen werden, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstagvormittag vor Journalisten. Nun sei er, schneller als erwartet, da. „Es wird keine Lehrveranstaltungen mehr an Universitäten und Fachhochschulen geben“, sagte Kurz, flankiert von Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) und Innenminister Karl Nehammer (ÖVP). Damit wird an den 22 Universitäten, 21 Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen des Landes der Lehrbetrieb ein- bzw. auf Online Learning umgestellt. Das soll spätestens ab Montag erfolgen.

Bereits am Montagabend verkündete mit der Universität Innsbruck die erste Hochschule, „von Präsenzlehre auf Fernlehre (distant learning)“ umzustellen. Hier gibt es bereits seit Dienstag keine Lehrveranstaltungen vor Ort mehr. Die übrigen Hochschulen in Tirol zogen rasch nach. Am Dienstagvormittag hat dann auch die Medizinische Uiversität Wien ihre Studierenden von der Schließung informiert: „Um zu einer Reduktion der weiteren Verbreitung einer Sars-CoV-2 Infektion bestmöglich beitragen zu können“, habe das Rektorat in Abstimmung mit der Behörde entschieden, für einen Zeitraum von 14 Tagen keine Präsenzeinheiten mehr abzuhalten, heißt es in einer Mitteilung an die Studierenden, die der „Presse“ vorliegt.

Vorerst bleibt es bei der Schließung der Hochschulen. Doch es wird auch immer wahrscheinlicher, dass Kindergärten und Schulen gesperrt werden. Im Bildungsministerium laufen die diesbezüglichen Vorbereitungen bereits auf Hochtouren. Die inhaltliche Entscheidung trifft allerdings die Gesundheitsbehörde. In anderen Ländern - von Japan über Italien bis Tschechien - hat man sich bereits dafür entschieden. Hier sind die Schulen vorübergehend geschlossen.

(j.n.)