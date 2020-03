Kreml-Partei: Putin soll Präsident bleiben dürfen

Die Staatsduma stimmt am Dienstag über die Verfassungsänderung ab. Die Annahme gilt als sicher. Knalleffekt des Tages: Putin soll nach Annahme der neuen Verfassung erneut als Präsident antreten dürfen. Der Präsident sollte später in der Duma auftreten.

Als „Prophet der russischen Politik“ hat die Soziologin Olga Kryschtanowskaja den Politiker Wladimir Schirinowskij im Gespräch mit der „Presse“ bezeichnet. Schirinowskij bringe häufig Pläne der Staatsmacht zur Sprache, um ihre Wirkung in der Öffentlichkeit zu testen. Dazu muss man wissen: der 73-jährige Schirinowskij poltert, schimpft und schreit, wenn er spricht. Er führt sich auf wie ein wütender Clown, wie ein Einpeitscher und Kettenhund. Er ist keine Stimme der Vernunft.

Am Dienstag machte der für seine antiwestlichen und antidemokratischen Äußerungen bekannte Politiker seinem Ruf als Orakel alle Ehre. Kurz vor dem Beginn der Abstimmung über Wladimir Putins Verfassungsreform in der Staatsduma erklärte er im Gespräch mit Journalisten, dass sich das russische Parlament nach der Abstimmung selbst auflösen und den Weg für vorgezogene Neuwahlen frei machen solle.

Neuwahlen schon im September?

Schirinowskij sagt selten etwas, das der Kreml nicht wünscht. So wird es wohl auch in diesem Fall sein. Die Duma müsse erneuert und erfrischt werden, erklärte der 73-Jährige in seiner Rede vor den Abgeordneten ein wenig später und forderte Neuwahlen am 20. September – ein Jahr früher als geplant.

Auch wenn der Neuwahl-Vorschlag zunächst übereilt wirkt, könnte genau dies das Kalkül des Kreml sein: Die gesetzlichen Veränderungen eiligst festzuzurren. Die Abgeordneten wollten nach der Annahme der neuen Verfassung noch am Dienstag über den Neuwahl-Vorschlag abstimmen. Putin wollte sich zu der Idee äußern - auch das ist Hinweis darauf, dass das Manöver mit dem Kreml abgesprochen ist.

Putin soll wieder als Präsident kandidieren dürfen

Und dann gab es noch eine Überraschung, die genauso wenig spontan gewesen sein dürfte wie Schirinowskijs Auftritt: Die frühere Kosmonautin Valentina Tereschkowa, Abgeordnete der Regierungspartei Einiges Russland, schlug vor, dass Putin Kraft der neuen Verfassung noch einmal als Präsident antreten sollen dürfe. „Es ist notwendig, dass Putin in der Nähe bleibt“, sagte die 83-Jährige. Entweder solle man jegliche Amtsbegrenzungen entfernen, oder dem Amtsinhaber nach der Annahme der Verfassung die Möglichkeit geben, noch einmal von Null zu beginnen. Daraufhin wurde die Sitzung von Parlamentspräsident Wjatscheslaw Wolodin unterbrochen, um die Meinung des Kreml einzuholen. Das Parlament wollte später wieder zusammentreffen, um über den Vorschlag zu beraten. Putin wurde ebenfalls in der Duma erwartet, um eine Ansprache zu halten.

Erst im Jänner hatte Putin die Verfassungsänderung in Auftrag gegeben, die alte Regierung entlassen und den neuen Premierminister Michail Mischustin ernannt. Alle diese Vorgänge wurden in Russland bisher als Vorbereitung für einen Machttransit gedeutet. 2024 endet (nach zwei aufeinanderfolgenden Amtszeiten) offiziell Putins Präsidentschaft.

Die Annahme der rund 200 Verfassungsänderungen durch die Abgeordneten gilt so gut wie sicher. Viele sind symbolischer Natur, wie etwa die Festschreibung der Ehe als Union zwischen Mann und Frau, der Erwähnung sozialer Sicherheiten, des „Schutzes der historischen Wahrheit“ und des Gedenkens an die Verteidigung des Vaterlandes. Allerdings sind auch Verschiebungen im Institutionengefüge vorgesehen: So soll etwa die Rolle des Staatsrates aufgewertet werden. Das bisherige beratende Organ soll künftig den innen- und außenpolitischen Kurs vorgeben. Russische Beobachter mutmaßten, dass Putin nach seinem offiziellen Amtsabtritt 2024 in dem Rat eine bestimmende Rolle einnehmen könnte. Die konkrete gesetzliche Ausgestaltung ist noch unklar. Doch nun soll Putin offenbar auch die legale Möglichkeit eingeräumt werden, überhaupt im Amt zu bleiben.

Neue Rolle von Staatsrat

Von Beobachtern wurde zunächst aufmerksam verfolgt, dass auch Schirinowskij die neue Rolle des Staatsrates ansprach. Dort sollten künftig „die angesehensten Leute“ sitzen, und sie sollten den Präsidenten wählen. Leute vom Fach, „keine Friseure“, die heutzutage ohne Fachkenntnis in jeder Partei kandidieren könnten.

Schirinowskij hatte in einer früheren Äußerung einmal erwähnt, die Präsidentenwahlen 2018 seien die letzten Wahlen durch das Volk gewesen. „Es lebe das neue Russland mit seiner neuen Verfassung“, sagte er am Ende seiner Rede. Die Abgeordneten applaudierten.