Das Virus und der Tag X in Österreich: Das Wichtigste im Überblick

In Österreich sind derzeit 158 Personen mit dem Coronavirus infiziert. Aber hierzulande werden nun einschneidende Maßnahmen getroffen. Man habe gewusst, dass der Tag X kommen wird, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstagvormittag: Alle Unis schließen ihre Tore, Veranstaltungen werden massiv eingeschränkt, in Tirol werden „durchgehende Kontrollen“ an der Grenze zu Italien durchgeführt und Schulärzte werden von den Pflichtschulen abgezogen.

Wir berichten im Live-Ticker, um der Flut an aktuellen Meldungen gerecht zu werden. Mehr dazu

Weitere Meldungen im Überblick

Duma stimmt über Neuwahlen ab: Die Staatsduma stimmt heute über die Verfassungsänderung ab. Die Annahme gilt als sicher, berichtet unsere Korrespondentin Jutta Sommerbauer. Knalleffekt des Tages: Putin soll noch einmal als Präsident antreten dürfen. Eine Abgeordnete brachte einen entsprechenden Vorschlag ein. Mehr dazu

ATX erholt sich: Nach den massiven Verlusten am Montag steigt der Börsenindex um mehr als fünf Prozent. Mehr dazu

Aus unserem Magazin

Warum wir „Quarantäne“ falsch aussprechen dürfen: Auch wenn wir das Wort aus Frankreich übernommen haben, weshalb wir „Karantäne“ sagen müssten: Den Begriff prägten die Venezianer, erklärt Bettina Steiner. Mehr dazu [premium]

Diskussionsstoff

Umdenken in Zeiten von Corona? Das Coronavirus wird uns nicht das letzte pandemiebedingte Innehalten bescheren. Wäre es nicht an der Zeit, die Pause kreativ zu nutzen? Das fragt sich Verhaltensbiologe Kurt Kotrschal. Mehr dazu