Der Achtelfinal-Schlager muss wegen des Coronavirus vor leeren Rängen stattfinden. Der ÖFB berät über die anstehenden Länderspiele.

Mit 14.000 Zuschauern war die Linzer Gugl für das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League vom LASK gegen Manchester United (18.55 Uhr/live Puls 4 und DAZN) ausverkauft. Doch wegen des Coronavirus muss der Schlager am Donnerstag fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das gab der Verein am frühen Dienstagnachmittag bekannt. Grund ist die jüngste Vorgabe der Bundesregierung, die helfen soll, die Coronavirus-Epidemie einzudämmen.

Innenminister Karl Nehammer hatte bekanntgegeben, dass mit sofortiger Wirkung für öffentliche Veranstaltung eine Personenbegrenzung von 500 Personen in Kraft tritt. Ein entsprechender Erlass soll Dienstagnachmittag ergehen und nähere Informationen für alle Veranstalter beinhalten.

Bundesliga verschiebt Runden

Die verhängte Maßnahme hat auch Auswirkungen auf die Bewerbe der Österreichischen Fußball-Bundesliga. Die Spiele der Tipico Bundesliga und der HPYBET 2. Liga werden vorerst ausgesetzt. Dies betrifft in einem ersten Schritt die 23. und 24. Runde der Tipico Bundesliga sowie die 20. und 21. Runde der HPYBET 2. Liga. Über die Nachtragstermine entscheidet die Österreichische Fußball-Bundesliga kommende Woche in einer Klubkonferenz.

Krisentreffen zwischen ÖFB und Regierung

Am Mittwochnachmittag ist ein Treffen zwischen dem Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) und den zuständigen Behörden bzw. Vertretern des Krisenstabs angesetzt. Dann werden auch die Auswirkungen des Erlasses auf das Freundschaftsspiel des österreichischen Nationalteams gegen die Türkei am 30. März in Wien besprochen. Der ÖFB teilte mit, alle Vorkehrungen zu treffen, um sowohl den Türkei-Test in Wien als auch das Freundschaftsspiel in Wales (27.3., Swansea) unter Berücksichtigung der neuen Situation auszutragen.

(red/apa)