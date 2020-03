LASK in Europa League gegen Manchester United ohne Zuschauer

Der Achtelfinal-Schlager muss wegen des Coronavirus vor leeren Rängen stattfinden.

Mit 14.000 Zuschauern war die Linzer Gugl für das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League vom LASK gegen Manchester United ausverkauft. Doch wegen des Coronavirus muss der Schlager am Donnerstag fast unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Wie Innenminister Karl Nehammer soeben in der Pressekonferenz bekannt gegeben hat, tritt mit sofortiger Wirkung für öffentliche Veranstaltung eine Personenbegrenzung von 500 Personen in Kraft.

