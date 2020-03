Fußgängerin in Wien von Lkw erfasst und schwer verletzt

Ein Lkw-Fahrer hatte die ältere Frau beim Rechtsabbiegen übersehen.

Eine Fußgängerin ist in Wien bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. In Penzing hatte ein 27-jähriger polnischer Lkw-Lenker in der Früh auf der Hadikgasse beim Rechtsabbiegen in die Zehetnergasse die ältere Dame übersehen, die sich auf einem Schutzweg befand. Laut Polizei wurde die Frau von dem Lastwagen frontal erfasst und geriet dabei unter das Kfz.

Augenzeugen machten den Lenker auf den Vorfall aufmerksam. Die Fußgängerin wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Spital gebracht. Laut Berufsrettung konnte die Frau mittlerweile aber von der Intensiv- auf eine normale Station verlegt werden.

Nach mehreren Unfällen beim Rechtsabbiegen hat die Stadt Wien im Herbst des Vorjahres angekündigt, das Rechtsabbiegen für alle schweren Lkw ohne Abbiegeassistent zu verbieten, bis Jahresende gilt eine Übergangsfrist.

(APA)