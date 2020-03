Das Leben steht nun ein wenig still

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstag

Handelt die Regierung überhastet? Oder hat sie fahrlässig zu lang gewartet? Sie hat auf eine ungewohnte Situation jedenfalls strategisch adäquat reagiert.

Ist das alles wirklich notwendig? Es gibt auch erfahrene Mediziner, die den Umgang mit der Corona-Pandemie für übertrieben, für das Schüren einer Hysterie, halten. Wirklich wissen wird man es, wie so oft, erst im Nachhinein.



Es bleibt den politisch Verantwortlichen allerdings wenig anderes übrig als so zu handeln wie sie es jetzt tun. Sie tun es ohnehin mit Augenmaß. Sie haben zunächst zugewartet, die Geschehnisse in Italien und die nun auch hierzulande steiler nach oben gehende Infektionskurve haben dann aber doch ein schnelleres Eingreifen erforderlich gemacht.