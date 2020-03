Coronavirus-Absage bringt Fegerl/Polcanova Olympia-Ticket

Die Absage der Japan Open bescherte Stefan Fegerl und Sofia Polcanova die Qualifikation über die Rangliste.

Die Absage der für 21. bis 26. April angesetzten Japan Open ist für Österreichs Mixed Stefan Fegerl/Sofia Polcanova praktisch gleichbedeutend mit der endgültigen Qualifikation für die Olympischen Sommerspiele. Nur sechzehn Paarungen sind beim olympischen Mixed startberechtigt, mit einer Startbeschränkung von maximal einem Doppel pro Nation.

Neben sechs Plätzen für die Sieger der kontinentalen Vorausscheidungen und einem für das Gastgeberland Japan wurden vier Tickets beim Grand Finals 2019 ausgespielt, die letzten fünf waren ursprünglich für die Finalisten der German und Katar Open bzw. die Sieger der Japan Open 2020 vorgesehen. Bei etwaigen Überschneidungen – die Japaner Mizutani/Ito holten z.B. ihren Platz beim Grand Finals und benötigen daher den Quotenplatz für Japan nicht – werden freiwerdende Plätze über die Mixed-Rangliste vom Mai 2020 aufgefüllt. Abzüglich der bisher qualifizierten Paarungen liegen Polcanova/Fegerl an Position drei in diesem Ranking und sind bei den ausstehenden Turnieren nicht mehr zu verdrängen.

„Ich denke, wir haben uns den Olympia-Start durch unsere Leistungen in den letzten beiden Jahren redlich verdient. Für mich ist es natürlich die Krönung, in Tokio in allen drei Bewerben teilnehmen zu dürfen.“, freut sich Österreichs und Europas Nummer eins Sofia Polcanova, nachdem sie beim Qualifikationsturnier in Portugal mit der Mannschaft erfolgreich sein konnte und damit auch automatisch im Einzel das Ticket löste. Ähnlich sieht es Stefan Fegerl: „Wir haben mehrere Male das Viertelfinale erreicht, dazu das Semifinale in Tschechien. Besonders wichtig war der Viertelfinal-Einzug beim Platinum-Event in Katar, damit haben wir unsere Position in der Mixed-Rangliste gefestigt.“