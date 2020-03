Die Finalisten des LVMH-Modepreises

(c) imago images / IP3press (via www.imago-images.de)

Aus 1700 Anmeldungen wurden 20 Halbfinalisten und nun acht Finalisten gewählt. Der Nachhaltigkeitsgedanke steht diesmal im Mittelpunkt.

1700 Anmeldungen aus 100 Nationen, 20 Halbfinalisten und acht Finalisten. Der Kampf um den renommierten LVMH-Modepreis ist hart. Nun wurden die acht Finalisten präsentiert, die am 5. Juni in Paris vor die Jury treten werden, zu der unter anderem Rihanna, Virgil Abloh, Stella McCartney und auch Maria Grazia Chiuri gehören.

Während in der Vergangenheit noch genderneutrale Mode im Fokus der Arbeiten stand, sind es in diesem Jahr Designer, die sich um Nachhaltigkeit bemühen. "Auch in diesem Jahr haben uns die Halbfinalisten mit ihrer Kreativität und ihrem Engagement für umweltbewusste Kleidung beeindruckt. Alle acht Finalisten haben gemeinsam, dass sie in ihren jeweiligen Bereichen sehr talentiert sind und nach mehr Know-hhow streben", erklärte Delphine Arnault, Executive Vice President von Louis Vuitton.

Unter den acht Finalisten finden sich fünf Designer, die sich auf Damenmode spezialisiert haben, und drei, die Herrenmode entwerfen. Zum ersten Mal sind Designer aus Bulgarien und Indien mit von der Partie, Südafrika hat nach Thebe Magugu, der im letzten Jahr gewann, zum zweiten Mal einen Finalisten im Rennen.

Dem Sieger wirken 300.000 Euro und ein einjähriges Mentoringprogramm bei der französischen Luxusgruppe LVMH.

Die Finalisten im Überblick:

Ahluwalia von Priya Ahluwalia (Britische Designerin, Männermode, London)

Casablanca von Charaf Tajer (In London lebender französischer Designer, Männermode)

Chopova Lowena von Emma Chopova und Laura Lowena (Bulgarisch-armerikanische und britische Designerin, Damenmode, London)

Nicholas Daley von Nicholas Daley (Britischer Designer, Männermode, London)

Peter Do von Peter Do (Amerikanischer Designer, Damenmode, New York)

Sindiso Khumalo von Sindiso Khumalo (Südafrikanische Designerin, Damenmode, Cape Town)

Supriya Lele von Supriya Lele (Britisch-indische Designerin, Damenmode, London)

Tomo Koizumi von Tomotoka Koizumi (Japanischer Designer, Damenmode, Tokio)

