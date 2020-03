Bekommt die US-Schieferölindustrie jetzt ein Problem?

(c) Getty Images (Robert Alexander)

Saudiarabien dreht den Ölhahn nun gänzlich auf. Gerade für die amerikanische Frackingindustrie wird das nicht ohne Folgen bleiben. Wie sie es überleben wird, ist nicht sicher.

Wien. Als Saudiarabien am Wochenende bekannt gab, den Ölhahn ab April aufzudrehen, dürften in der relativ jungen amerikanischen Schieferölindustrie wohl die Alarmglocken geläutet haben. Denn schon einmal hatte das von Saudiarabien angeführte Ölkartell Opec versucht, die US-Branche mit niedrigen Preisen in die Knie zu zwingen: 2014. Für die US-Frackingfirmen könnte es nun angesichts des Ölpreisverfalls erneut ziemlich herausfordernd werden.