Rom will Wirtschaft mit zehn Mrd. Euro stützen

Durch das Konjunkturprogramm wird Italien die Maastricht-Defizitgrenze verletzen und fordert mehr Flexibilität bei der Anwendung der Regeln. Unterstützung erhält das Land dabei aus EU-Kommission und -Parlament.

Wien. Nicht nur das öffentliche Leben ist in Italien seit zwei Wochen massiv von der Ausbreitung des Coronavirus betroffen, sondern auch die italienische Wirtschaft. Die Regierung in Rom will daher am Mittwoch ein Paket mit wirtschaftsfördernden Maßnahmen im Ausmaß von rund zehn Mrd. Euro verabschieden. Da Italien dies nicht schafft, ohne gegen die Maastricht-Grenzen zu verstoßen, will die Regierung von der EU-Kommission mehr Flexibilität beim Defizit fordern, sagte der italienische Industrieminister Stefano Patuanelli in einem Radio-Interview am Dienstag.

Bisher hatte sich Italien mit der EU-Kommission auf mehr Ausgaben in Höhe von 7,5 Milliarden Euro geeinigt. Mit den zusätzlichen Maßnahmen wird Italien die Defizitschwelle von drei Prozent sprengen.

Minister unter Quarantäne

Der Minister erklärte, die Regierung sei sich bewusst, dass sie viele Opfer von den Italienern verlange. „Wir sind dazu gezwungen, weil unser Gesundheitssystem in eine Krise geraten könnte“, sagte Patuanelli. Der Minister hatte sich selbst unter Quarantäne gestellt, nachdem sich einer seiner Mitarbeiter am Coronavirus infiziert hatte. Die zweiwöchige Quarantäne geht für den Minister am Mittwoch zu Ende.

In Quarantäne ist auch der Präsident des Europäischen Parlaments, David Sassoli. Er hatte sich die Maßnahme nach einer Italienreise als Vorsichtsmaßnahme für 14 Tage selbst auferlegt. Daher war er am Dienstag auch nicht bei der Diskussion über den Stabilitätspakt anwesend. Bei der Debatte gab es auch harsche Kritik an Deutschland und Frankreich, die zuletzt die Ausfuhr von Grippemasken untersagt hatten.

Der EU-Kommissar für Krisenmanagement, Janez Lenarcic, forderte dabei angesichts der Covid-19-Epidemie eine flexible Auslegung des Euro-Stabilitätspakts. „Wir wissen, dass in einer ungewöhnlichen Situation ungewöhnliche Maßnahmen nötig sind“, sagte Lenarcic. „Der Stabilitäts- und Wachstumspakt ermöglicht Flexibilität, um mit solchen Situationen umzugehen.“ Unternehmen und Arbeitnehmer bräuchten Hilfe, um die wirtschaftlichen Auswirkungen zu bewältigen.

Ähnlich äußerten sich die Fraktionsvorsitzenden der Christ- und der Sozialdemokraten, Manfred Weber und Iratxe García Pérez. „Wir wollen die flexible Anwendung des Stabilitätspakts“, so der CSU-Politiker Weber. Die Spanierin García Peréz erklärte, Europa müsse die Wirtschaft in Zeiten der Krise ankurbeln.

Mehrere Abgeordnete kritisierten zudem, dass Deutschland und Frankreich die Ausfuhr von Schutzmasken unterbunden haben. Dieser Schritt sei egoistisch und habe einen Dominoeffekt ausgelöst, so auch der Deutsche Weber. EU-Gesundheitskommissarin Stella Kyriakides forderte die EU-Staaten auf, Ausrüstung zu teilen. (ag.)

("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.03.2020)