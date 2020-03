Wiener SPÖ: Boykott von Rendis Befragung

Viele empörte Genossen wollen an der Mitgliederbefragung der Bundesparteichefin aus Protest nicht teilnehmen – sie planen bereits für die Zeit danach.

Wien. „Hier drinnen wird sie keiner wählen.“ Es war eine ernüchternde Diagnose, die ein roter Delegierter bei der SPÖ-Klubklausur in Frauenkirchen gegenüber der „Presse“ tätigte. Mit „sie“ war SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner gemeint, die am Ende ihrer Rede bei der Klubklausur fast schon fatalistisch aufhorchen ließ: „Unser Ziel muss sein: Siegen in Wien im Herbst, ob mit mir an der Spitze der Partei oder ohne mich an der Spitze der Partei“, hatte sie der Führungsriege der Wiener SPÖ überraschend erklärt.