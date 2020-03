Briefing

Wir lassen den Tag Revue passieren, geben Tipps für den Abend und blicken auf morgen.

Mit Stand 16 Uhr sind 183 Personen in Österreich mit dem Coronavirus infiziert. Seit heute machen sich die Maßnahmen zur Bekämpfung des Ausbreitung des Virus auch für sehr viele Österreicher direkt bemerkbar. Der Tag X sei gekommen, sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz, der gemeinsam mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober an die Bürger appellierte, das private Sozialleben einzuschränken. „Wir müssen für ein paar Monate unser Leben verändern“, so Anschober.

Tatsächlich werden Universitäten geschlossen (mehr dazu), der Stephansdom für Touristen gesperrt (mehr dazu), Kulturveranstaltungen massiv eingeschränkt (mehr dazu), Fußballspiele abgesagt (mehr dazu). Schulen rüsten für Schließungen und sagen Veranstaltungen und Skikurse ab (mehr dazu), zudem werden die Kontrollen an den Grenzen zu Italien werden ausgeweitet. Mehr dazu

Während die Lage hierzulande noch wenig dramatisch ist, bietet sich im Nachbarland Italien ein gänzlich anderes Bild. „Bleibt zu Hause, bleibt zu Hause, bleibt zu Hause“, appellieren Ärzte aus besonders betroffenen Regionen. Mehr dazu [premium]

Was Sie heute noch wissen sollten

Wie Putin auch nach 2024 Präsident bleiben will: Eigentlich wollte die Staatsduma am Dienstag nur über die von Wladimir Putin angestoßene Verfassungsänderung abstimmen, die Reform wurde schließlich angenommen. Doch dann passierte viel mehr, berichtet unsere Korrespondentin Jutta Sommerbauer. Mehr dazu [premium]

Welches Magazin-Stück Sie noch lesen könnten

Die Suche nach Marie Schwarz: Sieben Schriftstellerinnen denken eine mögliche Biografie der 1807 geborenen Wienerin weiter. Viel wissen wir nicht über die weltweit erste Besitzerin eines Sparbuches. Mehr dazu [premium]

Zitat des Tages

"Heute ist es soweit." Der Tag sei gekommen, an dem Einschränkungen im öffentlichen Leben notwendig würden, sagt Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Worüber heute diskutiert wird

Soll Österreich die Schulen schließen? Italien steckt tief in der Coronavirus-Krise, jetzt setzt auch Österreich zahlreiche Maßnahmen, um die Lage unter Kontrolle zu halten. Gehen sie weit genug? Wie lässt sich die Ausbreitung eindämmen? Diskutieren Sie mit!

Tipp für den Abend

„Garden Song“: Garantiert coronafrei - Thomas Kramar („Die Presse“) und Christoph Sepin (Radio FM4) küren jede Woche den Song der Woche. Diesmal ist Phoebe Bridgers mit ihrem „leicht unheimlich“ anmutenden Gartenlied dran. Mehr dazu

Was morgen passiert

"Mini-Super-Tuesday": Das Duell um die US-Präsidentschaftskandidatur der Demokraten zwischen Bernie Sanders und Joe Biden geht in eine neue Runde gegangen. In den US-Bundesstaaten Michigan, Missouri, Idaho, Mississippi, North Dakota und Washington wird gewählt. Ergebnisse sind am Mittwochmorgen zu erwarten.

Am Mittwoch tagt wieder der Ministerrat. Corona und seine Folgen wird wohl erneut unausweichlich das bestimmende Thema sein.

Bild des Tages

Tag eins beim traditionellen Cheltenham Festival in Großbritannien. Während Festland-Europa Massenveranstaltungen wegen der Coronakrise absagt, findet das Pferderennen unbeirrt statt. (c) Reuters

